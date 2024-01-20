Безнадежно устарели: 5 сочетаний в одежде, о которых давно пора забыть

Вас все еще вдохновляет стиль 80-х и 90-х? Что ж, можете смело носить некоторые из ансамблей того времени. Например, дерзкие кожаные бомберы, объемные свитера и джинсы на низкой посадке или, скажем, классические вязаные жилеты, блузы и брюки-клеш.

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А есть популярные осенне-зимние сочетания, которые уже давно неактуальны. Ознакомьтесь с ними в материале OBOZ.UA, чтобы не попасть в очередной модный конфуз.

1. Силуэтные брюки или skinny и приталенный пуховик

Тотальное прилегание вещей – модное табу. Сделайте свой лук более расслабленным: срифмуйте верх свободного кроя и силуэтный низ или полуприталенный верх и низ oversize/прямого кроя. Подобные композиции помогут сбалансировать фигуру.

2. Зимняя одежда и телесные колготки

Если между верхней одеждой и обувью видны ноги в телесных колготах, это вызывает дисонанс. Советуем защищать ноги от перемерзания термобельем, леггинсами, брюками или утепленными колготами в тон обуви (например, подойдут черные/коричневые из шерсти мериноса или на флисе).

3. Джинсы skinny и высокие силуэтные сапоги

Здесь не только комбинация неудачная, но и ее отдельные составляющие. Джинсы skinny уже давно стилисты советуют заменить на модели прямого кроя, клеш или палаццо, а высокие сапоги, плотно облегающие ногу – на ботинки с широким голенищем, утепленные челси или хайкеры на массивной подошве.

4. Короткие шорты и колготы

Единственные шорты, все еще актуальные для ношения осенью или зимой – бермуды. Их следует комбинировать с высокими сапогами. Все остальные модели (короткие кожаные или вязаные и т.п.) безнадежно устарели, и будут выглядеть скорее вульгарно, а не стильно.

5. Сумка и обувь одного цвета

Это правило уже давно осталось в прошлом. Теперь модницы могут стилизовать свои наряды любыми сумками (но не того же оттенка, что и обувь!). Особенно интересно выглядят аутфиты, где яркий аксессуар красного, изумрудного или даже оранжевого цвета выделяется на фоне одежды в стиле Old Money.

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