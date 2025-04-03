Выбросьте эту обувь: смелый хит прошлого года резко стал модным табу

Прошлый, 2024 год, заново открыл для модниц леопардовый принт. Однако его популярность угасла так же быстро, как и зародилась. Теперь обувь со смелым оранжевым или желтым принтом рекомендуют не стилизовать в современных образах.

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Вместо этого рекомендуют обратить внимание на другой анималистический узор. О смене трендов рассказали редакторы Who What Wear.

Леопардовая обувь вышла из моды

Леопардовый принт долгое время считался классикой, периодически возвращавшейся в моду, но в этом сезоне дизайнеры окончательно от него отказались. Это означает, что обувь с леопардовым узором теперь будет считаться устаревшей и антитрендовой.

Фешн-эксперты объясняют такой поворот тем, что леопардовый принт ассоциируется с гламуром прошлых лет, что противоречит современному представлению о стиле. Нынешняя мода ориентирована на природные материалы, монохромные цвета и лаконичный крой, поэтому обувь с леопардовым принтом может придавать излишней агрессивности образу.

Однако это не означает, что леопардовая обувь исчезнет навсегда. Мода циклична, и через несколько лет этот яркий принт может снова вернуться, но в более утонченной и осовремененной форме.

Чем заменить

Долго скучать по анималистическим мотивам не пришлось. На смену леопардовым принтам пришли змеиные, замахнувшиеся на тренд "тихой роскоши". Конечно, современная обувь все реже использует натуральную кожу, но змеиный принт все еще навевает богатство, эксклюзивность и привилегированность.

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