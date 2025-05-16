Выбросьте это из шкафа: какую одежду и аксессуары не стоит носить летом 2025
Лето - это не только о легкости и отдыхе, но и о переосмыслении собственного стиля. Каждый год мы обновляем гардероб, но не все вещи выдерживают испытание временем. Тренды быстро меняются, и некоторые из них теряют актуальность уже через один сезон.
Этим летом стилисты советуют сделать "инвентаризацию" шкафа и освободить место для вещей, которые не только стильные, но и практичные. Вот подборка летних антитрендов 2025 года и удачные альтернативы от модных редакторов.
Украшения
- Слишком модно: украшения с мотивом ракушек
- Что взамен: красочные природные камни
Украшения с мотивами ракушек, которые еще недавно были символом летнего настроения, в этом сезоне кажутся слишком навязчивыми. Они яркие, но выглядят слишком сезонно, что быстро надоедает. Вместо этого в моду входят серьги и колье с цветными природными камнями. Такой вариант выглядит изысканно и подойдет как к пляжному луку, так и к вечернему выходу. Это идеальное сочетание яркости и элегантности.
Обувь
- Слишком модно: сандалии с веревками
- Что взамен: кожаные шлепанцы
Сандалии с веревками, несмотря на эффектный вид, давно вызывают нарекания из-за неудобства. Они натирают, а их оформление часто выглядит слишком хаотично. Вместо них стилисты советуют выбирать изящные кожаные или замшевые шлепанцы. Особенно актуальны модели с округлыми или квадратными носами - они добавляют образу сдержанной роскоши и универсальности.
Одежда
- Слишком модно: вязаные крючком вещи
- Вечные: структурированные льняные изделия
Вязаные крючком вещи - еще один тренд, который исчерпал себя из-за чрезмерного использования. Когда вся лента соцсетей - это платья и топы из вязания крючком, сложно выглядеть оригинально. Поэтому на смену им приходят структурированные льняные вещи. Стильно скроенный жилет или костюм из льна не только подходит к жаре, но и добавляет элегантности даже в повседневном стиле.
Головные уборы
- Слишком модно: шляпы-ведра
- Что взамен: элегантные плетеные шляпы
Шляпы-ведра, хоть и остаются популярными среди молодежи, уже не соответствуют утонченной модной эстетике. Они ассоциируются с кратковременными трендами TikTok, их вытесняют элегантные плетеные шляпы, в частности шляпы-клоши в стиле 1920-х годов. Такой головной убор подходит к любому летнему образу и будет служить не один сезон.
Кроссовки
- Слишком модно: кроссовки It-Buy
- Что взамен: балетки
Навязчивые кроссовки от известных брендов часто выглядят слишком массивно или нарочито "вирусно". Их вид быстро надоедает, и они теряют универсальность. В ответ на это модные редакторы выбирают классические черные балетки - сдержанные, удобные и уместные как в городе, так и на отдыхе.
Шорты
- Слишком модно: мини-шорты
- Что взамен: шорты-бермуды
Мини-шорты, хоть и выглядят смело, часто оказываются неудобными для повседневной жизни, особенно в больших городах. Их длина и крой не всегда уместны, и даже могут затруднять передвижение. Вместо них актуальными становятся шорты-бермуды строгого кроя - стильные, удобные и универсальные. Такой вариант подходит даже для офисного образа летом.
OBOZ.UA ранее писал о советах стилистов относительно модной летней одежды, которая будет на пике популярности.
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