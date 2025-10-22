Выбрать прессованную или рассыпчатую пудру? Визажисты решили дилемму

Полноценный макияж сложно себе представить без использования пудры – она всегда является завершающим штрихом, который матирует и закрепляет всю использованную косметику. Но какая пудра подойдет лучше всего: прессованная или рассыпчатая?

На этот извечный вопрос профессиональные визажисты имеют достаточно четкий ответ. О нем рассказало издание New Beauty. На самом деле выбор правильного формата пудры зависит от ваших потребностей, типа кожи и привычного макияжа. И вот какие задачи решают разные типы пудры.

Запеченная пудра

Запеченные пудры сначала имеют текстуру крема, который затем медленно высыхает, превращаясь в компактный сухой продукт. Этот процесс создает уникальную текстуру, делая его легче, чем прессованные пудры, и однороднее, чем рассыпчатые. Запеченная пудра благодаря особенностям своего изготовления приобретает шелковистую текстуру и сияние как в упаковке, так и на коже. Благодаря своей легкости и естественному сиянию запеченная пудра подходит любому типу кожи. Но особенно полезной она станет для зрелой кожи. Также это лучший выбор при нанесении более плотного макияжа. Запеченная пудра способна надежно его закрепить.

Прессованная пудра

Прессованные пудры более стойкие, чем запеченные. Вместо кремовой консистенции они состоят из мелко смолотых пигментов, спрессованных в компактную пудру. Такой продукт будет незаменимым для тех, кто постоянно находится в дороге. Финиш компактной пудры обычно мягкий или матовый. Такой продукт идеально подходит для борьбы с жирным блеском и излишней жирностью кожи лица в целом. Компактные пудры представлены в разных оттенках и могут быть использованы для завершения или фиксации макияжа. Однако есть одна проблема: чтобы прессованная пудра была действительно эффективной, ее нужно закреплять фиксирующим спреем. Без него она может осыпаться в течение дня.

Рассыпчатая пудра

Из всех вариантов рассыпчатые пудры обеспечивают наиболее гладкое покрытие благодаря мелкодисперсным пигментам в своем составе. Они идеально подходят для завершения макияжа и создания эффекта мягкого финиша. Более того, рассыпчатые пудры подходят для абсолютно всех типов кожи. Сухой или зрелой такое средство помогает разгладить мелкие морщинки и скрыть недостатки. У жирной кожи они контролируют блеск и матируют кожу. Секрет такой универсальности в текстуре. Благодаря ультратонкой консистенции рассыпчатая пудра получается практически невесомой и создает максимально ровный макияж. Это также означает, что наносить ее нужно точно, чтобы избежать неровностей. Еще одно важное преимущество этого формата – стойкость.

