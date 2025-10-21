Не улыбайтесь, когда наносите румяна: как правильно
Еще с юности многим известно простое правило: следует улыбнуться, чтобы определить, куда наносить румяна. Казалось, что это беспроигрышная формула.
Но теперь визажисты говорят: пришло время забыть об этом совете. Оказывается, улыбка при нанесении румян не только не помогает, но и может сделать лицо визуально старше.
Почему стоит забыть об этом совете
Одна из самых известных бьюти-экспертов TikTok и Instagram Kiki G., автор серии советов "But Why Tho?", недавно объяснила, почему улыбка – враг вашего макияжа.
"Не улыбайтесь, когда наносите румяна", – подчеркнула Kiki G. в своем видео, которое набрало сотни тысяч просмотров.
Когда мы улыбаемся, щеки поднимаются – и вместе с ними поднимается точка, на которую наносим румяна. Но как только улыбка исчезает, мышцы расслабляются, и цвет "сползает" вниз. В результате вместо естественного лифтинга мы получаем визуальный эффект уставшего, "опущенного" лица.
Румяна, подчеркивающие морщины
С возрастом такая техника становится еще более неудачной. Когда мы улыбаемся, на лице появляются морщины – и если в этот момент нанести румяна, они отпечатаются именно в этих складках.
"Ничего плохого в морщинах нет. Но вы же не хотите закрепить их цветом и сделать более заметными?" – риторически спрашивает визажистка.
Как наносить правильно
- Расслабьте лицо. Не улыбайтесь, не поднимайте щеки – дайте лицу естественную, спокойную форму.
- Коснитесь пальцами зоны, где кость немного выступает – именно туда должен лечь основной цвет.
- Наносите румяна на самую высокую точку.
Начните с небольшого количества продукта (кремового, пудрового или жидкого) на эту точку, а затем мягко растушуйте вверх и к виску. Это универсальный ориентир.
"Ваша собственная анатомия всегда покажет идеальное место – ни одна улыбка не подскажет лучше", – объяснила визажистка.
