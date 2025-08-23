Выбор модниц: 8 осенних трендов, которые никого не оставят равнодушными

Осень еще не наступила, а тренды следующего сезона уже чувствуются в лентах соцсетей. Инфлюенсеры понемногу примеряют на себя одежду и обувь, которые будут в моде в ближайшие месяцы.

Изучить их рекомендации решили редакторы издания Who What Wear. И они составили гайд по восьми ключевым модным тенденциям осени. Вот что советуют нам самые стильные блогеры.

Куртки с воротником-трубой

Такой воротник чаще всего можно увидеть в спортивных куртках – ветровках, олимпийках и тому подобном. В более теплую погоду воротник можно расстегнуть, а когда поднимется холодный ветер, застегнуть наглухо для защиты шеи.

Красная лакированная обувь

За появление этого тренда отвечает бренд Chanel, в коллекции которого появились красные лакированные балетки с милыми бантиками. Тенденцию тут же подхватили другие бренды во всех ценовых категориях. Поэтому без модной обновки вы не останетесь, даже если имеете достаточно ограниченный бюджет.

Клетка

Клетчатая ткань для осени — это то же, что цветы для весны. Этот принт можно адаптировать под разный стиль, ведь он может сочетать различные цвета, иметь разную крупность и ритм. А в дополнение клетка прекрасно привлекает внимание, а значит ваш образ будет ярким, даже если вы выберете монохром.

Мюли на плоской подошве

Конечно, у нас еще есть лоферы и балетки, но роскошные мюли-слиперы становятся самым большим трендом сезона среди обуви на плоской подошве. Они придают каждому образу непринужденной элегантности, поэтому модные инфлюенсеры в восторге от таких моделей.

Искусственный мех

Верхняя одежда из искусственного меха четко соответствует утонченной, винтажной атмосфере, заполонившей подиумы осень/зима 2025. В более теплые и солнечные дни сочетайте искусственный мех с таким летним трендом, как белые джинсы.

Свитера-поло

Рубашки поло — это тренд в духе тихой роскоши, который получил большую популярность этим летом. Перейдет он и в холодный сезон, но воплотится в более теплых лонгсливах и свитерах. Особое внимание обратите на модели с пуговицами.

Узкие брюки с клешем

В этом году было много шума вокруг расклешенных брюк. И они не исчезнут и в следующем сезоне. Обратите внимание на модели, где верхняя часть плотно посажена на по фигуре и заметно контрастирует с расширенным низом.

Гольфы

Этот милый тренд отсылает нас к школьной форме, которая всегда становится актуальной осенью. Выбирайте монохромные или цветные модели. Ультрамодными также являются гольфы без пальцев, которые выпустил дом Miu Miu и который подхватили другие бренды.

