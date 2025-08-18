Какие цвета будут в тренде этой осенью: выглядят очень элегантно

Хотя осень является сезоном замирания природы, по яркости цветов она превосходит даже цветущую весну. Сказывается это и на моде.

Видео дня

Осенний сезон обычно определяется золотой палитрой насыщенных коричневых и блестящих темных нейтральных оттенков. Однако, как пишет издание Who What Wear, в этом году мы видим среди трендов неожиданно много нежных оттенков. Добавлять их рекомендуют не только в одежде, но и вводить в свой гардероб через аксессуары. И вот семь цветов, на которые стоит обратить внимание фанатам моды.

Пудровый голубой

Когда небо все чаще делается серым, поднять настроение себе можно вещами оттенка небесной лазури. Этот цвет советуют сочетать с более нейтральными тонами, чтобы он мог сильно выделяться на их фоне.

Насыщенный сливовый

Мы уже видели в трендах недавно винные цвета мерло и бургунди. Этой осенью тенденцию подхватит насыщенный оттенок спелых слив. Этот роскошный фиолетовый очень хорошо подходит к глянцевым атласным тканям и даже фактурным пальто.

Золотистый бежевый

Бежевая эстетика настолько распространилась по соцсетям, что даже успела стать объектом насмешек. Именно поэтому в этом сезоне классический беж и оттенок тауп рекомендуют заменить на золотистую его версию. Вдохновением могут стать спелая пшеница и лучи осеннего солнца посреди бабьего лета. И не отказывайтесь от блеска, он тоже сейчас в тренде.

Глубокий оливковый

Чистые зеленые оттенки чаще ассоциируют с весной, однако этой осенью без зеленого в трендах не обойдется. И это будут все версии глубоких тонов оливы. Светлый хаки или приглушенный болотный – приветствуются даже тотал-луки в таких цветах.

Стальной серый

Черно-белый монохром – это вечная классика. Так же, как и серый, который находится посередине между ними. Менее насыщенный и, следовательно, более сдержанный, серый уравновешивает две противоположности, он обладает двойной способностью быть как повседневным, так и изысканным. В осеннем сезоне добавьте ему немного стального характера, чтобы быть в тренде.

Полуночный темно-синий

Темно-синий относится к базовым цветам, поэтому считается скучным. Однако присмотритесь к тренду этой осени. Это не просто темно-синий, это цвет полуночного неба – глубокий и загадочный. Он напоминает не о форме моряков, а о загадочности готического стиля, наталкивает на размышления о вечном. Этот оттенок выглядит особенно шикарно.

Припыленный розовый

Чистые розовые оттенки мы носим летом. Но осень – не повод отказываться от этого комплиментарного цвета. Просто выберите более приглушенную и сдержанную его версию. Женственность все еще в тренде, и приглушенный розовый – один из лучших способов ее проявить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех способах стильно носить джинсы этой осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.