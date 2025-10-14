Выбираете между блондом и каштановым? Назван универсальный цвет волос, который покорит всех

Когда речь заходит о выборе между блондом и каштановым, стилисты все чаще советуют обращать внимание на "золотую середину" – карамельный цвет. Он стал одним из главных трендов сезона благодаря способности сочетать мягкость и многогранность.

О популярности теплого оттенка рассказал журнал Cosmopolitan France. Он идеально балансирует между светлыми и темными тонами, придавая волосам глубину и сияние.

Карамель – золотая середина между блондом и брюнетом

В отличие от классического блонда, карамельный оттенок выглядит более спокойным и натуральным. В то же время, по сравнению с каштановым, он добавляет образу легкости. Благодаря этой гибкости цвет подходит как светлокожим, так и смуглым женщинам.

Колористы отмечают, что даже для холодного тона кожи можно найти вариацию – например, карамель с пепельными акцентами. Кроме этого, за ним легче ухаживать, ведь теплое окрашивание не требует салонных восстанавливающих процедур и профессиональных "отбеливающих" средств.

Многогранное окрашивание в карамельный относят к универсальным цветам, которые гармонично смотрятся почти на всех типах внешности. Оно делает черты лица объемными и более мягкими.

Как создают модный эффект

Чтобы достичь глубокого, переливающегося цвета, стилисты используют техники балаяж, омбре или тонирование. Такое окрашивание обеспечивает мягкие переходы между оттенками, создавая эффект естественного выгорания на солнце. Карамельные переливы особенно эффектно смотрятся при дневном освещении, когда лучи переливаются в прядях.

Уход за карамельными волосами

После окрашивания колористы рекомендуют безсульфатные шампуни, питательные маски и средства, сохраняющие блеск. Карамельные оттенки относятся к тем, что долго носятся без повторного окрашивания.

Даже при отросших корнях переход остается незаметным. Регулярное тонирование каждые несколько недель помогает поддерживать насыщенность цвета и избегать тусклости.

