УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Катерина Малай
Lady Oboz
3 минуты
60
Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Каждый год трендами становятся совершенно новые модные решения или тенденции, которые потеряли свою актуальность много лет назад. Эта цикличность уже вернула модницам возможность стилизовать в образах хит 90-х – джинсы клеш, а также другую одежду в стиле ретро.

Видео дня

2025 год не стал исключением. Сердца инфлюэнсеров и икон моды покорили уже давно не появлявшиеся на улицах тренды. OBOZ.UA расскажет о вещах, которые нужно иметь в гардеробе в этом сезоне.

Узкие джинсы

Скини, которые еще 10 лет назад носили все, наконец-то снова завоевали лояльность модных брендов. На смену "бананам", клешу и прямым брюкам пришли облегающие фасоны. Образ будет выглядеть еще более стильно, если джинсы скини будут на низкой посадке.

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Converse

Классические кеды Converse, многие сезоны считавшие слишком простыми и заезженными, также получат новое дыхание. Несмотря на распространенный миф, их можно носить не только со спортивной одеждой. Такая пара будет выглядеть гармонично в кежуал-луках и даже с романтичным нарядом, как, например, легкие летние платья.

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Деловые костюмы простого кроя

В последнее время на манекенщицах можно было увидеть немало костюмов, однако у них были приталенные силуэты или интересный крой. В этом году следует ожидать расцвет моды на мускулинные дизайны, оверсайз штаны и жакеты. Выбирайте универсальный цвет, чтобы каждую деталь костюма-тройки можно было стилизовать в отдельных образах.

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Принт в горошек

Из далекого прошлого в тренды вернулись платья, юбки и блузки в горошек. Этот минималистический предмет гардероба навевает женственность и романтичность, а также может стать акцентной деталью в монохромном виде.

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Туфли с открытыми пальцами

Очень долго мода диктовала табу на туфли с закрытой пяткой, но открытым мысом. 2025 год перевернет правила игры, так что теперь можно доставать любимую обувь и забыть о босоножках-ниточках.

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Платки с анималистическим принтом

Однотонные аксессуары, украшенные цветами платки и геометрические узоры в прошлом. Теперь свою индивидуальность можно демонстрировать, пряча волосы за платками с коровьим, черепаховым или леопардовым принтом.

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Стиль 70-х

Мех, перьевое убранство, пайетки и стразы – то, что нужно, чтобы ваши образы стали неповторимыми. Глубокое декольте на платьях, открытая спина или плечо положат конец тренду на закрытые, мешковатые образы.

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Жемчуг

На смену золотым и серебряным украшениям, которыми были усеяны шеи и кисти модниц на протяжении многих лет, придет тренд на совсем не тихую роскошь. Бусы из жемчужин, массивные серьги или браслеты помогут продемонстрировать свою индивидуальность.

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Бисер

Еще одна тенденция, забытая под влиянием моды на минимализм, готовится покорять подиумы. Речь идет об аксессуарах из бисера, которые можно создавать самостоятельно, комбинируя мелкие и большие бусины. Преимущество такого украшения в том, что оно не ударит по кошельку и может меняться в зависимости от предпочтений.

Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Ранее OBOZ.UA писал о нарядах, которые можно одеть на свадьбу к друзьям, родным или коллегам. Эти образы будут практичными, но элегантными и праздничными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!