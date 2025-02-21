Все антитренды, которые вернутся в моду в 2025 году: от принта в горошек до украшений из бисера

Каждый год трендами становятся совершенно новые модные решения или тенденции, которые потеряли свою актуальность много лет назад. Эта цикличность уже вернула модницам возможность стилизовать в образах хит 90-х – джинсы клеш, а также другую одежду в стиле ретро.

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2025 год не стал исключением. Сердца инфлюэнсеров и икон моды покорили уже давно не появлявшиеся на улицах тренды. OBOZ.UA расскажет о вещах, которые нужно иметь в гардеробе в этом сезоне.

Узкие джинсы

Скини, которые еще 10 лет назад носили все, наконец-то снова завоевали лояльность модных брендов. На смену "бананам", клешу и прямым брюкам пришли облегающие фасоны. Образ будет выглядеть еще более стильно, если джинсы скини будут на низкой посадке.

Converse

Классические кеды Converse, многие сезоны считавшие слишком простыми и заезженными, также получат новое дыхание. Несмотря на распространенный миф, их можно носить не только со спортивной одеждой. Такая пара будет выглядеть гармонично в кежуал-луках и даже с романтичным нарядом, как, например, легкие летние платья.

Деловые костюмы простого кроя

В последнее время на манекенщицах можно было увидеть немало костюмов, однако у них были приталенные силуэты или интересный крой. В этом году следует ожидать расцвет моды на мускулинные дизайны, оверсайз штаны и жакеты. Выбирайте универсальный цвет, чтобы каждую деталь костюма-тройки можно было стилизовать в отдельных образах.

Принт в горошек

Из далекого прошлого в тренды вернулись платья, юбки и блузки в горошек. Этот минималистический предмет гардероба навевает женственность и романтичность, а также может стать акцентной деталью в монохромном виде.

Туфли с открытыми пальцами

Очень долго мода диктовала табу на туфли с закрытой пяткой, но открытым мысом. 2025 год перевернет правила игры, так что теперь можно доставать любимую обувь и забыть о босоножках-ниточках.

Платки с анималистическим принтом

Однотонные аксессуары, украшенные цветами платки и геометрические узоры в прошлом. Теперь свою индивидуальность можно демонстрировать, пряча волосы за платками с коровьим, черепаховым или леопардовым принтом.

Стиль 70-х

Мех, перьевое убранство, пайетки и стразы – то, что нужно, чтобы ваши образы стали неповторимыми. Глубокое декольте на платьях, открытая спина или плечо положат конец тренду на закрытые, мешковатые образы.

Жемчуг

На смену золотым и серебряным украшениям, которыми были усеяны шеи и кисти модниц на протяжении многих лет, придет тренд на совсем не тихую роскошь. Бусы из жемчужин, массивные серьги или браслеты помогут продемонстрировать свою индивидуальность.

Бисер

Еще одна тенденция, забытая под влиянием моды на минимализм, готовится покорять подиумы. Речь идет об аксессуарах из бисера, которые можно создавать самостоятельно, комбинируя мелкие и большие бусины. Преимущество такого украшения в том, что оно не ударит по кошельку и может меняться в зависимости от предпочтений.

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