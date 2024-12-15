Что носить зимой? 7 образов Одри Хепберн, которые следует повторить. Фото

Сдержанная элегантность, безупречный крой, спокойная цветовая палитра – все это о зимних образах британской актрисы, модели и благотворительницы Одри Хепберн. В свое время каждый ее выход вызывал у общественности восторг! Это благодаря отточенному вкусу в одежде, а также тесному сотрудничеству с именитым французским модельером Юбером де Живанши. Именно он помогал кинозвезде грамотно подбирать силуэты и расставлять акценты.

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Одри не стало в январе 1993 года. Однако эстетика ее образов до сих пор "жива". Какие из них можно легко адаптировать под современные тренды? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Брюки-сигареты и блуза с V-вырезом

В конце февраля 1959 года Одри Хепберн появилась на публике в Беверли-Хиллз (Калифорния) вместе со своим мужем Мелом Феррером. На актрисе были графитовые брюки-сигареты с завышенной талией и молочная блуза со слегка объемными рукавами и V-вырезом. Оба элемента образа являются представителями бессмертной классики. Они не имеют декора или пестрых принтов, однако привлекают внимание благодаря интересному крою. Завершила Одри образ черной лаконичной обувью. Ничего лишнего!

2. Молочная шуба с искусственным мехом

В декабре 1964 года британская актриса и ее муж посетили премьеру ленты "Моя прекрасная леди", в которой Одри сыграла главную роль (Элизу Дулитл). На это особенное событие знаменитость надела молочную шубу из замши, декорированную искусственным мехом, и белые перчатки. Волосы собрала в тугой пучок. Свой лук стилизовала элегантной сумочкой молочного цвета и серьгами с жемчугом. К сожалению, фотографы не зафиксировали на камеру обувь. Таким образом, если вы решили повторить этот ансамбль, то обуйте с ним белые или коричневые челси, сапоги с имитацией змеиной кожи или, например, сапоги в стиле наездницы.

3. Дубленка и прямые джинсы

Во внеэкранной жизни звезда лент "Завтрак у Тиффани" (1961) и "Забавная мордашка" (1957), в отличие от своих героинь, носивших помпезные наряды, предпочитала стиль "тихая роскошь". Ему не присуща демонстрация богатства: золотые пряжки Gucci, сумки с логотипом Louis Vuitton и т.д. Это – одежда, качество которой выдают детали: дорогая фурнитура (к примеру, шелковые пуговицы), спокойная цветовая палитра и натуральные ткани. Один из таких образов Одри Хепберн выгуляла в Нью-Йорке. На ней были прямые джинсы, черная лаконичная обувь и удлиненная дубленка с меховыми вставками. Сюда органично вписалась стрижка боб.

4. Дубленка прямого кроя и капор

Еще один эффектный образ с дубленкой Хепберн продемонстрировала в 1958 году во время отдыха со своим возлюбленным в Швейцарии. Так, ее верхняя одежда имела oversize-крой, который до сих пор не покидает тренды. Голову украшал черный капор, что греет не только уши и макушку, но и шею. Завершила актриса лук черными лосинами, перчатками и ботинками с квадратным носком.

5. Утепленное пальто и меховая шапка

Зимой можно носить не только шубы, дубленки и пуховики. Еще один интересный вариант (конечно, не для сильных морозов) – утепленное пальто. Именно его обожала носить звезда Старого Голливуда. Например, в 1961 году Одри прибыла на премьеру "Завтрака у Тиффани", одета в элегантное черное пальто, черное миди-платье, двухцветную меховую шапку и длинные белые перчатки. Свой аутфит стилизовала серьгами с жемчугом и сумкой с имитацией крокодиловой кожи.

6. Костюм с двубортным пиджаком

В холодное время года Одри Хепберн часто заменяла легкие платья на женственные костюмы из плотной ткани и оригинальным кроем. Вспомним ее образ, который она совместно с Юбером де Живанши создала для съемок в фильме "Сабрина" (1953). Это – прямая юбка и приталенный двубортный пиджак с черными полуматовыми пуговицами. Кроме того, на актрисе были массивные круглые серьги, черные перчатки из замши и изящная шапочка молочного цвета, которая прекрасно дополняла стрижку пикси.

7. Шляпа "Бретон" и клетчатый костюм

В 1963 году британская актриса посетила студию Warner Brothers, чтобы подписать контракт на съемки в фильме "Моя прекрасная леди". На ней была фетровая шляпка "Бретон", которую сшил французский дизайнер Пьер Карден, и молочный клетчатый костюм (юбка-трапеция и полуприталенный пиджак). Вы также можете повторить этот роскошный лук! А чтобы точно не замерзнуть, позаботьтесь о том, чтобы головной убор и одежда были утеплены подкладкой.

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