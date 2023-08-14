Водный мраморный нейл-арт – самый модный тренд лета: лучшие идеи маникюра. Фото и видео

В быстром темпе настоящего мира женщины занимаются многими делами одновременно и обычно ограничивают время ухода за собой. Не каждая может себе позволить проводить по 3 часа в салонах красоты, чтобы сделать маникюр.

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Однако мастера нашли выход, как сэкономить время и придумали дизайн, который можно создать всего за несколько минут. Речь идет о мраморном нейл-арте с помощью воды. OBOZREVATEL показал примеры самых модных рисунков и как их сделать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Водный мраморный маникюр назван не потому, что ногти остаются мокрыми, а потому, что он создан техникой закручивания капель лака в чистой воде, что создает уникальный дизайн.

Этот дизайн идеально подходит для лета, можно выбрать разные цвета, чтобы дополнить любой образ. Мастера советуют сочетать контрастные оттенки, тогда маникюр будет смотреться по-летнему.

Чтобы создать мраморный водяной маникюр, нужно подготовить ногтевую пластину белым или молочным лаком. В неглубокий контейнер налить теплую воду и туда капнуть одну каплю первого цвета, затем добавить второй цвет в середину первой капли. Так же с другими цветами, в зависимости сколько вы выбрали.

Затем зубочисткой закрутите цвета в узоре. Как только на воде появится понравившийся дизайн, опустите весь ноготь в воду. Держите палец, пока лак высыхает на поверхности воды.

Затем осторожно извлеките руку. Используйте ватный тампон, смоченный в растворителе, чтобы удалить лишний лак из кожи.

Ранее OBOZREVATEL писал об универсальных идеях маникюра, которые подойдут на любой случай. Классика никогда не выходит из моды.

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