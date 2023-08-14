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Водный мраморный нейл-арт – самый модный тренд лета: лучшие идеи маникюра. Фото и видео

Яна Сончковская
Lady Oboz
2 минуты
792
Мраморный маникюр на пике популярности

В быстром темпе настоящего мира женщины занимаются многими делами одновременно и обычно ограничивают время ухода за собой. Не каждая может себе позволить проводить по 3 часа в салонах красоты, чтобы сделать маникюр.

Видео дня

Однако мастера нашли выход, как сэкономить время и придумали дизайн, который можно создать всего за несколько минут. Речь идет о мраморном нейл-арте с помощью воды. OBOZREVATEL показал примеры самых модных рисунков и как их сделать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Маникюр можно сделать с помощью воды

Водный мраморный маникюр назван не потому, что ногти остаются мокрыми, а потому, что он создан техникой закручивания капель лака в чистой воде, что создает уникальный дизайн.

Яркий дизайн называют мраморным

Этот дизайн идеально подходит для лета, можно выбрать разные цвета, чтобы дополнить любой образ. Мастера советуют сочетать контрастные оттенки, тогда маникюр будет смотреться по-летнему.

Летом лучше выбрать разноцветные лаки

Чтобы создать мраморный водяной маникюр, нужно подготовить ногтевую пластину белым или молочным лаком. В неглубокий контейнер налить теплую воду и туда капнуть одну каплю первого цвета, затем добавить второй цвет в середину первой капли. Так же с другими цветами, в зависимости сколько вы выбрали.

Синий цвет в тренде

Затем зубочисткой закрутите цвета в узоре. Как только на воде появится понравившийся дизайн, опустите весь ноготь в воду. Держите палец, пока лак высыхает на поверхности воды.

Мраморный дизайн можно совместить с обычным лаком.

Затем осторожно извлеките руку. Используйте ватный тампон, смоченный в растворителе, чтобы удалить лишний лак из кожи.

Ранее OBOZREVATEL писал об универсальных идеях маникюра, которые подойдут на любой случай. Классика никогда не выходит из моды.

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