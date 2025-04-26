Вне конкуренции: какие джинсы будут в моде весь 2025 год

Мир моды не стоит на месте, но некоторые вещи остаются актуальными независимо от сезона и деним среди них. В 2025 году особого внимания заслуживают джинсы с широкими штанинами в светлых оттенках.

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Такой фасон не только возвращается в тренды, но закрепляется как универсальная база для ежедневных образов. Их можно увидеть на модных звездах, среди которых – сама Дженнифер Лопес. Ее стиль служит безошибочным ориентиром для тех, кто желает оставаться на волне моды.

Недавно Джей Ло появилась на улицах Нью-Джерси в комплекте, ставшем образцом трендового образа. Она соединила светлые джинсы с широкими штанинами с синим широким свитшотом, создав непринужденный, но меткий лук. Именно такой деним она выбирает уже не первый сезон, доказывая, что широкие штанины – это больше, чем просто модная волна, это стиль жизни.

Светлый джинс долгое время оставался в тени более популярных темных или средних оттенков, однако сейчас он возвращает себе лидерство. Его главное преимущество – невероятная универсальность: светлый деним гармонично сочетается как с яркими цветами, так и со сдержанными чудесными тонами. Это идеальная база для создания легких, воздушных образов в теплое время года.

Еще одна причина популярности такого фасона – комфорт и непринужденный вид, который он придает каждому образу. Широкие штаны не сковывают движений, отлично подходят к кроссовкам, лоферам или даже каблукам, и подходят как для повседневных выходов, так и для вечерних прогулок. Такие джинсы выглядят современно, но в то же время имеют налет ретро-шарма, что придает им особый шарм.

Модные бренды уже успели представить десятки вариаций светлых джинсов с широкими брюками – от классических моделей до нестандартных кроев с декоративными элементами. Если вы еще не успели обновить свой гардероб, самое время сделать это. Этот фасон джинсов не просто тренд сезона – он обещает оставаться на пике популярности весь год.

Итак, 2025 — это год, когда деним дышит полной грудью. Джинсы с широкими штанинами в светлых тонах – это не только о стиле, но и о свободе, комфорте и уверенности. И если вы ищете одну универсальную вещь, которая удачно дополнит любой гардероб, то вы уже знаете, что выбрать.

Ранее OBOZ.UA писал, что в моду вернулся деним-антитренд из 70-х, эксперты считают, что эти джинсы в этом году будут носить все.

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