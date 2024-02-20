Влюбляют с первого взгляда: 5 моделей стильной обуви на весну и лето 2024

Наконец-то дизайнеры убрали из своих коллекций обувь с меховым декором, прозрачным каблуком и на слишком высокой платформе. Теперь в тренде более практичны изделия, которые не только выглядят эффектно, но и заботятся о здоровье ног.

Итак, на какие модели туфель стоит обратить внимание, что пригодятся весной и летом 2024 года? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Лоферы

Это – обувь, что гармонично дополняет классические костюмы, ансамбли с джинсами и элегантные платья. Стилисты советуют делать ставку на однотонные модели в пастельных или базовых красках. Если же хотите добавить акцент к образу, выберите ярко-зеленые, оранжевые, голубые или желтые лоферы.

2. Мюли

Даже самая дорогая модель туфель может натереть пятки. А это не только наносит дискомфорт, но и может повлечь заражение ног. Какую выбрать альтернативу? Мюли. Они имеют закрытый носок, открытые пятки и вариативные каблуки (от kitten heels до столбиков). Если лаконичные кожаные модели для вас – слишком скучно, то выберите с жемчугом или же декорированные винтажной тканью.

3. Слингбэки

Это – фаворит streetstyle-модниц. Ведь весной их можно стилизовать полупрозрачными колготками, а летом надевать на босую ногу. Слингбэки, как правило, имеют высокие каблуки, однако в коллекциях дизайнеров можно найти и модели на едва заметной платформе или kitten heels.

4. Металлик

В 2024 году один из главных трендов – металлик. То есть одежда и обувь в серебристой, золотистой и подобных сияющих красках. Конечно, далеко не каждая красавица решится носить столь выразительное платье, костюм или юбку. А вот блестящие туфли вполне впишутся в спокойные аутфиты.

5. Квадратный носок

Эта модная тенденция тянется с прошлого года (и не спешит покидать тренды!). Итак, актуализируйте свои образы туфлями Мэри Джейн, мюлями, сапогами, сабо, босоножками или балетками с квадратным носком. Ваши ноги поблагодарят за это решение: ведь подобные модели более удобны для пальцев (не давят и более адаптированы к форме), ежели с острым мысом.

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