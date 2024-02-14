5 самых модных цветов на весну, которые освежат ваши образы

Замечали ли вы, что трендовые цвета часто синхронизируется с ключевыми красками времен года. Например, зимой, когда в пейзаже превалируют холодные оттенки, бренды предлагают белую, графитовую одежду и т.д. А вот летом изделия имеют более богатую гамму: от теплых оттенков до ярких.

На какие же краски стоит обратить внимание весной 2024 года? Читайте в материале OBOZ.UA. Спойлер – многие из них визуально "омолаживают" владелицу.

1. Фисташковый

Есть большая вероятность, что этот оттенок займет место в вашем сердце. Надев его раз, вам захочется сделать это снова. Он подходит девушкам с любым цветотипом, не слишком яркий и неприхотливый. Лучше всего фисташковый рифмовать с бежевой, ярко-желтой, белой или черной одеждой.

2. Сливочный (кремовый)

Это – благородный оттенок белого. Он придает лицу свежести и немного "маскирует" неровный тон кожи. Весной советуем носить монохромные кожаные или шелковые луки, а также комбинировать сливочный с более яркими красками (изумрудным, красным, черным, грязно-голубым, шоколадным или карамельным).

3. Нежно-голубой

Не только розовый может выглядеть несколько инфантильно (в хорошем смысле)! В этом же списке – нежно-голубой baby blue. Добавьте его в свой образ, если хотите подчеркнуть свое приподнятое (или, может, романтическое) настроение.

4. Вишня в шоколаде

Здесь речь идет о градации между бордовыми и коричневыми оттенками: от винного до темно-шоколадного. Эта грань может быть весьма тонкой, однако с любым тоном в этой гамме вы не прогадаете. Делайте ставку на кожаные, твидовые или из костюмной ткани изделия, которые всегда выглядят статусно.

5. Яркий желтый

Если вы не привыкли быть в центре внимания, то точно не стоит создавать тотал-лук в ярко-желтом. Вероятно, вы будете чувствовать дискомфорт в такой одежде. Чтобы быть в тренде, достаточно разбавлять спокойные краски насыщенными. К примеру, молочная блуза чудесно сочетается с желтыми брюками или юбкой. Так вы создадите образ, в котором все сбалансировано.

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