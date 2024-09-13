Визажистка назвала самые распространенные ошибки в макияже, заметно прибавляющие возраст

Макияж стал одной из повседневных рутин большинства людей, помогающих подчеркнуть преимущества внешности и скрыть недостатки. Однако следует помнить, что неправильное использование декоративной косметики может заметно прибавить несколько лишних лет.

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Профессиональная визажистка Лора Кэй рассказала: самой распространенной причиной неудачного образа становится плохой макияж глаз, пишет The Sun. Эксперт назвала три основные ошибки, которые могут мгновенно сделать вас старше.

Неправильное нанесение каяла

По словам Лори Кэй, решающую роль в макияже играет оформление глаз: "Прежде всего, нужно много раз подумать об использовании подводки на нижнем веке, если вы замечаете, что это прибавляет вам возраст".

Она объяснила, что при нанесении темных оттенков на эту часть глаза, вы зрительно уменьшаете его. Поэтому лучше сделать акцент на верхнем веке, чтобы взгляд стал более открытым, а лицо выглядело моложе.

Накладные ресницы

Лора Кей советует избегать слишком объемных накладных ресниц, которые вместо того, чтобы сделать вам поразительный взгляд, будут тянуть веко вниз, создавая эффект "усталых глаз".

Визажистка порекомендовала отдавать предпочтение тушам для ресниц и теням нюдовых оттенков, которые в сочетании со светлым консилером мгновенно отнимут несколько лет.

Слишком акцентные брови

Эксперт отметила, что четко прорисованные и густые брови не самый лучший элемент макияжа, что заметно сделает вас старше.

"Важно соблюдать естественную форму и слегка заполнить пространство между волосками, чтобы обрамить лицо, не перегружая его. Также избегайте слишком близкого расположения бровей, поскольку это может нарушить пропорции лица, сделав вас старше", – объяснила она.

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