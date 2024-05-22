Никогда так не делайте: какие ошибки в макияже делают кожу уставшей

Основная цель макияжа – освежить наш образ, скрыть недостатки внешности, подчеркнуть естественную красоту и сделать лицо моложе. Однако, неправильно выполненный, он может привести к ровно противоположному эффекту.

Профессиональные визажисты составили целый список таких ошибок. OBOZ.UA собрал их вместе и рассказывает, как исправить неверный подход и сделать свой мейк более эффектным.

Неправильно подобранный тональный крем

Несоответствующим образом подобранная тональная основа может испортить даже безупречно выполненный мейк. Выбирайте ее, ориентируясь не только на цвет кожи, но и на ее тип. Если у вас есть морщины, избегайте густых тональных кремов с полным покрытием – они лишь подчеркнут эту особенность. А продукты с эффектом подсвечивания покупайте только если у вас сухая или нормальная кожа. На жирной они лишь усилят нежелательный блеск и создадут впечатление несвежего и усталого лица.

Впрочем, и цвет тона должен быть выбран правильно. Слишком светлый оттенок придаст лицу нездоровый бледный вид, а слишком темный накинет лет. Чтобы правильно подобрать цвет продукта, не испытывайте его, как это принято, на запястье. Лучше примените его на линии челюсти, так вы точно не прогадаете.

Неточное нанесение румян

Румяна – это тот продукт, который лучше всего освежает образ и делает лицо визуально моложе. Но их неточное нанесение напротив создает впечатление усталого лица. В первую очередь возьмите для их нанесения скошенную кисть – она поможет избежать появления пятен. А место применения продукта выбирайте в соответствии с возрастом. Молодым женщинам, прежде чем наносить румяна, стоит улыбнуться себе в зеркало. Продукт нужно применять в зоне, которая образует так называемые "яблочки" – наиболее выпуклую часть щеки. Зрелым любительницам макияжа рекомендуется сместить акцент немного выше. Чтобы выгодно подчеркнуть лицо и визуально его подтянуть, им следует наносить средство на верхушку скуловой кости и растягивать румяна по направлению к виску.

Избыток консилера

Слишком плотный слой консилера производит впечатление маски на лице. А еще продукт может растрескиваться и скатываться в мельчайшие морщинки. Поэтому для зоны вокруг глаз лучше всего подойдут легкие консилеры с полупрозрачным покрытием. Также нужно позаботиться о правильном цвете, который должен сливаться с кожей.

Слишком темный макияж глаз

Темные цвета теней лучше оставить для вечерних выходов, в ежедневном макияже они создадут впечатление усталого взгляда. Замените их нюдовыми тонами и нанесением дымчатого эффекта. Избегайте чрезмерного выделения водной линии, особенно темными лайнерами. Белый или телесный продукт, напротив, откроет глаз и сделает взгляд более ярким.

Избыток туши

Длинные и густые ресницы идеально дополнят любой макияж глаз. Но не следует пытаться создать этот эффект с помощью нанесения туши в несколько толстых слоев. Из-за этого продукт быстро засохнет и начнет осыпаться темными кругами под глаза. Для дневного макияжа ограничитесь максимум двумя слоями продукта и сразу подбирайте тушь с нужным эффектом – разделение, удлинение, увеличение объема и т.д.

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