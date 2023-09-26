Визажист назвала наиболее распространенную ошибку при нанесении румян: это прибавляет возраст

Врач-дерматолог с точки зрения науки и анатомического строения лица, дал совет девушкам, как правильно наносить румяна. К его указанию прислушалась визажист и блогер Эрика Тейлор. Она проверила, как меняется внешний вид, если нанести продукты немного выше, чем это делают обычно.

Оказывается, если краситься румянами неправильно, есть риск выглядеть на несколько лет старше. Секретом удачного макияжа визажист поделилась в своем видео в TikTok (чтобы посмотреть, докролльте до конца страницы).

"Доктор Чарльз, который как врач объясняет анатомию лица, показал, что мы действительно должны наносить румяна выше, чем мы думаем", – отметила блогер.

После этого визажистка на себе продемонстрировала, с чего следует начинать нанесение румян и контура. Так, сначала Эрика разделила свое лицо скульптором-карандашом вдоль и поперек, а также добавила две линии от глаз. Контур на скулах она несколько удлинила вниз, чтобы вытянуть лицо и сделать его тем самым стройнее и четче.

Видео дня

Впрочем, этого трюка следует избегать на стареющей коже, поскольку он может сделать лицо более дряблым и уставшим.

Что касается румян, то они должны начинаться непосредственно на уровне зрачка глаза, то есть не размещаться слишком близко к носу, чуть ниже линии под глазами.

Эрика рассказала, что эта техника придает лицу необходимый объем и подтянутость, создавая молодой вид. Как правило, по ее словам, румяна следует наносить туда, где, по вашему мнению, должен быть хайлайтер.

Если продукт нанести выше, получите эффект свежести и молодости.

Сотни девушек уже проверили лайфхак на себе и поделились в комментариях результатами. "Я просто попыталась прислушаться к совету и нанести румяна выше. Сначала было непривычно, я думала, что буду выглядеть глупо. Но увидела, что так выгляжу гораздо лучше", – написала одна из зрительниц.

Ранее OBOZREVATEL показывал ошибки в макияже, которые нельзя допускать. Мейк-ап может выглядеть неряшливо и прибавлять возраст.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!