Винтажные брови 90-х возвращаются: Карди Би повторила смелую проделку Джулии Фокс

Хотя сезон зимних праздников уже прошел, однако звезды все еще делятся своими новогодними образами в соцсетях. Не стала исключением и американская реперша Карди Би, которая присоединилась к новому "давно забытому" тренду.

Видео дня

Можно точно сказать, что тенденции 90-х снова возвращаются на модную арену. Самой яркой из них стали тонкие брови, пишет Bustle.

Недавно американская исполнительница Карди Би повторила культовый образ того периода: надела платье по фигуре с вырезами и необычным принтом и серебряные серьги-крестики.

Однако изюминкой новогоднего лука все же стал смелый макияж. Отказавшись от фирменных пышных бровей, реперша нарисовала ультратонкие брови, наведя их карандашом. Тем самым Карди Би повторила образ Джулии Фокс, которая одной из первых примеряла тренд 90-х.

Экстравагантную знаменитость и бывшую Канье Веста называют новатором в мире моды. Фокс обладает незаурядным талантом – поражать общественность нестандартным видом. Одной из "проделок" Джулии стали тонкие брови.

Осенью 2022 года она озадачила фанатов осветленными бровями: звезда опубликовала фото на своей Instagram-странице. На фотографии знаменитость надела откровенный образ, сделав необычный макияж и прическу.

Неделю спустя Фокс изменила свой образ. Она нарисовала новые тонкие брови поверх своих собственных. Такой макияж, безусловно, был вдохновлен стилем 90-х.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Брук Шилдс призналась, чего больше никогда в жизни не сделает со своими культовыми бровями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!