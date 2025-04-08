Виктория Бекхэм возродила трендовую прическу из 2010-х

Жену легендарного футболиста и экс-певицу Викторию Бекхэм заметили с новой прической, которая была очень популярна в 2010-х. Речь идет об окрашивании в технике омбре, позволяющей изменить цвет волос, не прибегая к кардинальным манипуляциям в салоне.

Видео дня

Благодаря ему звезда, которую называют иконой моды, балансирует на грани блонда и натурального цвета волос. О возрождении забытого тренда рассказали редакторы глянца Vogue.

Во время последнего выхода в свет, когда Виктория с детьми и мужем праздновали его будущий юбилей, знаменитость показалась с переливающимися ближе к корням освещенными прядями.

Такое плавное окрашивание было сверхпопулярным около 15 лет назад, когда салоны начали предлагать альтернативу полному перевоплощению. Мастера осветляли пряди ближе к кончикам, чтобы сохранить качество волос и обеспечить им плавное отрастание.

Этот новейший в то время способ в разной степени интенсивности пробовали не только звезды, но и рядовые модницы. Он позволял примерить на себя образ блондинок и так же безопасно выходить из него, не прибегая к новым окрашиваниям.

Модные эксперты прочат возрождение тренда, который довольно быстро изжил себя и сменился однотонным цветом.

Ранее OBOZ.UA писал, что джинсы, которым предсказывали грандиозное возвращение в моду, так и остались антитрендом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!