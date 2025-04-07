Джинсы, которым предсказали грандиозное возвращение в моду, так и остались антитрендом: что сейчас в моде

Еще несколько месяцев назад модное сообщество активно обсуждало возможное возвращение узких джинсов. Соцсети были наполнены прогнозами о "большом камбэке" облегающего денима. Но на практике прорыв так и не случился.

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Узкие джинсы не вытеснили более актуальные фасоны, а наоборот – окончательно закрепились в списках антитрендов. Как отмечает Who What Wear, куда ни глянь – доминируют свободные, расслабленные силуэты.

Иконы стиля показывают, что мода движется вовсе не в сторону обтягивающих форм. К примеру, Хейли Бибер поймали папарацци возле известного ресторана Sushi Park в Западном Голливуде, где она ужинала с Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер и Стасси Караниколау. Хотя образы ее подруг остались за кадром, саму Бибер трудно было не заметить.

Для девичьего выхода звезда выбрала белую футболку, меховое пальто с принтом, клатч-конверт Khaite, туфли на каблуке Saint Laurent – и самое важное – темные мешковатые джинсы с низкой посадкой. Именно так – не узкие, не приталенные, а свободные и непринужденные. И это четкий модный сигнал: узкие джинсы остаются в прошлом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ретро-джинсы, от которых безумствовали в 2000-х, неожиданно вернулись в моду. После периода минимализма и "тихой роскоши" дизайнеры снова делают ставку на максимализм, дерзость и бунтарский дух начала XXI века.

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