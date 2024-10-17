Виктория Бекхэм показала свою 13-летнюю дочь, которую называют копией мамы. Фото

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала свежее фото со своей 13-летней дочерью Харпер. Дуэт позировал перед камерами фотографов на презентации новой косметики бренда звезды Victoria Beckham Beauty.

Видео дня

На снимке, опубликованном в Instagram, модельер была одета в брючный черный костюм, в то время как ее дочь нарядила темное платье-комбинацию. В тот же вечер звездная семья сменила образы – Виктория сделала выбор в пользу черного платья с белой кружевной вставкой, а Харпер вышла на публику в барби-розовом платье по фигуре с рисунком "голого тела".

Поклонникам понравился образ девушки, которую они засыпали комплиментами в комментариях. Один из фолловеров написал: "Итак, мы все согласны, что Харпер – наша любимица. Не так ли?" Другой отметил: "Харпер такая красивая молодая девушка!". "Взрослеет очень быстро. Красивая. Как и ее мама", – добавил третий.

Фанаты экс-участницы Spice Girls нередко подчеркивают сходство дочери и матери и речь идет не только о внешности. Как известно, 13-летняя Бекхэм обожает моду, а свой первый показ она посетила, когда ей был всего год. Звездные родители признаются, что дочь любит давать им советы по поводу стиля.

"Бывает, что я выбираю себе костюм без его помощи. Тогда она смотрит на меня и говорит: "Ты попробовал – и это неплохо. А теперь иди и переоденься", – рассказывал ранее Дэвид Бекхэм.

Напомним, Харпер Бекхэм появилась на свет 10 июля 2011 года. Как известно, Дэвид и Виктория Бекхэм давно хотели дочь. У супругов также есть трое старших сыновей 25-летний Бруклин, 22-летний Ромео и 19-летний Круз.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинская команда создала эффектное видеооткрытие исторического показа Victoria’s Secret. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!