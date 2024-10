Украинская команда создала эффектное видеооткрытие исторического показа Victoria’s Secret. Видео

Команда украинских художников работала над открытием показа Victoria's Secret Fashion Show 2024, состоявшегося накануне в Нью-Йорке. Бренд вернулся к шоу после 6-летнего перерыва и в этом году оно стало историческим – впервые "ангелами" стали трансгендерные люди.

Показ феерически открыл видеоклип режиссера Артема Шапиренко и оператора Никиты Берега. В интро были показано закулисье события, а также звезду к-поп и участницу группы Blackpink Лису. На эффектных кадрах певица ехала по городу на мотоцикле. Позже артистка вышла на сцену шоу и исполнила свой хит "Rockstar".

На личных страницах в Instagram Шапиренко и Берег поделились процессом создания видео. Как отметили художники, съемки в Нью-Йорке длились 2 дня.

Как известно, дуэт клипмейкеров ранее снимали клип для американских рэперов Тайла Яве и Криса Брауна на песню "City Of Dreams", который вышел прошлой осенью. Шапиренко и Берег известны своими работами c 3D-элементами для спортивного бренда Puma, украинской певицы Alina Pash, бренда Agnostic, группы Twenty One Pilots и других.

Напомним, несмотря на феерическое возвращение и переоценку ценностей, Victoria's Secret Fashion Show 2024 стал объектом критики. В частности, показ назвали самым скучным шоу в истории бренда и провалом, а среди приглашенных "ангелов" красовалась россиянка Ирина Шейк. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о тех, кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира: трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози. Фото – смотрите здесь.

