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Украинская команда создала эффектное видеооткрытие исторического показа Victoria’s Secret. Видео

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
834
Украинская команда создала эффектное видеооткрытие исторического показа Victoria’s Secret. Видео

Команда украинских художников работала над открытием показа Victoria's Secret Fashion Show 2024, состоявшегося накануне в Нью-Йорке. Бренд вернулся к шоу после 6-летнего перерыва и в этом году оно стало историческим – впервые "ангелами" стали трансгендерные люди.

Видео дня

Показ феерически открыл видеоклип режиссера Артема Шапиренко и оператора Никиты Берега. В интро были показано закулисье события, а также звезду к-поп и участницу группы Blackpink Лису. На эффектных кадрах певица ехала по городу на мотоцикле. Позже артистка вышла на сцену шоу и исполнила свой хит "Rockstar".

На личных страницах в Instagram Шапиренко и Берег поделились процессом создания видео. Как отметили художники, съемки в Нью-Йорке длились 2 дня.

Украинская команда создала эффектное видеооткрытие исторического показа Victoria’s Secret. Видео
Украинская команда создала эффектное видеооткрытие исторического показа Victoria’s Secret. Видео

Как известно, дуэт клипмейкеров ранее снимали клип для американских рэперов Тайла Яве и Криса Брауна на песню "City Of Dreams", который вышел прошлой осенью. Шапиренко и Берег известны своими работами c 3D-элементами для спортивного бренда Puma, украинской певицы Alina Pash, бренда Agnostic, группы Twenty One Pilots и других.

Украинская команда создала эффектное видеооткрытие исторического показа Victoria’s Secret. Видео

Напомним, несмотря на феерическое возвращение и переоценку ценностей, Victoria's Secret Fashion Show 2024 стал объектом критики. В частности, показ назвали самым скучным шоу в истории бренда и провалом, а среди приглашенных "ангелов" красовалась россиянка Ирина Шейк. Подробности – в нашем материале.

Украинская команда создала эффектное видеооткрытие исторического показа Victoria’s Secret. Видео
Украинская команда создала эффектное видеооткрытие исторического показа Victoria’s Secret. Видео

Ранее OBOZ.UA рассказывал о тех, кто выступил на показе Victoria's Secret и как выглядели самые известные модели мира: трансгендеры и 56-летняя Карла Бруни-Саркози. Фото – смотрите здесь.

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