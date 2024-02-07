Весна уже скоро. Какой маникюр будет в моде и почему следует обратить внимание на цветочный дизайн и желейные ногти

Вот-вот – и холодная зима уступит место солнечной цветочной весне. Для модниц это период наконец-то выгулять свои легкие стильные аутфиты, сделать макияж в персиковых оттенках и, конечно же, завершить весь этот ансамбль свежим весенним маникюром. Что касается последнего, то 2024 год подготовил нам немало трендов, вдохновленных самим временем года. Мы видим много радужных и пастельных тонов, в частности лавандовый хромированный маникюр, идеально подходящий для весны. Pinterest тем временем назвал "желе" главным трендом в своих прогнозах на 2024 год, отметив: "Поколение Z и миллениалы управляют этой эстетикой". Итак, ожидайте увидеть ультраглянцевый желейный маникюр, разбрызганный по кончикам пальцев.

Не проигнорируйте этой весной цветочные дизайны. Возможно, они не революционны, но точно знаменуют освежающий переход к весне. Фанатки минимализма найдут вдохновение в "глазированных" ногтях, которые будут эффектно переливаться на солнце. А вот любительницам экспериментов советуем обратить внимание на трендовые 3D-дизайны. В этом сезоне мы перестаем быть серьезными и снова становимся более игривыми благодаря светлым оттенкам и оптимистичным нейл-артам, которые помогут поднять настроение. OBOZ.UA собрал идеи для весеннего маникюра, которые вы уже можете воплотить в жизнь.

Желейные ногти

Пастельные ногти, но в тандеме с прозрачной сверкающей текстурой желе, чтобы придать им совершенно новый современный вид.

Смелый хром

Хромированные ногти остаются в списке трендов уже не один сезон. Разве это не прекрасно? Экспериментируйте как с нежными пастельными цветами, так и с радужным магнитным дизайном.

Цветочные ногти

Этот классический маникюрный тренд возвращается весной из года в год, и легко понять почему. Выбирайте лимонные, пастельные голубые, розовые и фиолетовые цвета. Такой дизайн будет точно поднимать настроение и делать каждый ваш образ более интересным и свежим.

Розовые и красные ногти

Ярко-красные и розовые ногти стали вирусными в TikTok и Pinterest. Почему бы не объединить два тренда вместе? Их тандем может быть разным. К примеру, одну руку сделайте полностью красной, а другую – розовой. Вариаций немало, но все они не оставляют равнодушным.

Пастельный френч

Весенняя вариация классического французского маникюра – это то, что вы обязательно попробуете в этом сезоне. Нейл-энтузиасты выбирают пастельные оттенки желтого, розового, голубого, зеленого и, конечно, сиреневого. Если не можете определиться с цветом – делайте радугу, окрашивая каждый отдельный ноготь разным лаком. Почему бы и нет?

Ногти с "блеском для губ"

Этот тренд имитирует плюшевый финиш блеска для губ с нотками сияния и свежести. Вы берете чистое основание ногтя и добавляете прозрачный слой блеска (с оттенком розового), чтобы создать "аппетитный" маникюр. Ногти с блеском для губ – это новаторский подход к натуральному маникюру, который придает дополнительную изысканность и прекрасно выглядит на ногтях любой длины.

Зеленый

За последний месяц количество запросов в Google относительно зеленых ногтей выросло на 60%, и популярность этого оттенка продолжает расти дальше. От яркого лаймового до приглушенного шалфейного, пастельного фисташкового и неуклюжего авокадо – зеленый во всех его оттенках станет любимым цветом весны и лета, и мы полностью согласны с этим.

3D-ногти

Это смело и точно не для всех. Впрочем, если вы хотите чего-нибудь веселого, футуристического и точно не скучного, 3D-ногти – именно ваш вариант. Это может выглядеть дерзким и экстравагантным. Но кто сказал, что это плохо?

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