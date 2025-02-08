В total black: какие образы ведущие Нацотбора 2025 выбрали для финала. Фото

Уже сегодня, 8 февраля, будет избран представитель Украины на Евровидении 2025. В 18:00 начался финал Национального отбора, а ведущими стали Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак. Они показались на грандиозном шоу в впечатляющих образах.

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В этом году знаменитости появились на торжественном мероприятии в довольно нетипичных аутфитах, ведь предпочли total black луки. Об этом OBOZ.UA узнал, наблюдая за прямой трансляцией.

В финале Нацотбора Маша Евросинина показалась в приталенном черном платье с открытым декольте. Акцентным элементом образа стал разрез на юбке, подчеркнувший ее длинные ноги. Журналистка распустила волосы и сделала голливудские локоны.

Со своей стороны Тимур Мирошниченко вышел на сцену в темном смокинге, что соединил с белой рубашкой и атласной бабочкой. Василий Байдак также не нарушил своеобразный дресс-код, одевшись в монохромный черный образ, что дополнил цепочкой на шее.

Напомним, песенный конкурс Евровидения 2025 состоится в швейцарском городе Базель. Проголосовать за любимца можно через мобильное приложение Дія или с помощью СМС.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кому отдают победу букмекеры за считанные часы в финал.

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