Нацотбор на Евровидение 2025: как проголосовать за любимого артиста и кто выберет победителя

В эту субботу, 8 февраля 2025 года, состоится грандиозный финал Национального отбора на "Евровидение 2025". Именно в этот вечер мы узнаем, кто будет представлять Украину на самом престижном музыкальном конкурсе Европы.

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Читайте на OBOZ.UA, где и когда смотреть онлайн финал Нацотбора 2025

В 18.30 запланирована трансляция финала шоу, во время которой зрители смогут пересмотреть выступления 10 финалистов, что будут бороться за право представить Украину на Евровидении-2025. Ведущими станут Мария Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Как голосовать за участников Евровидения

Нынешняя система голосования, как и в предыдущие годы, состоит из двух частей: 50% голосов предоставляет жюри, а еще 50% - зрители.

Зрители смогут проголосовать за своих фаворитов через мобильное приложение Дія или посредством СМС. В приложении Дія участники голосования могут выбрать своего любимца из десяти финалистов. В то же время абоненты мобильных операторов могут отправить SMS с кодом участника на короткий номер 7576.

В финале нацотбора выступят:

Влад Шериф - Wind of change Абие — Дом, Molodi — My Sea Future Culture - Waste My Time Маша Кондратенко - No Time to Cry Khayat в Honor Fiїнка — Культура, Krylata - Stay True, Ziferblat — Bird of Pray ДК Энергетик - Соль.

Кто выберет победителя Нацотбора на Евровидение-2025

Победитель Национального отбора будет определен по совокупности баллов от жюри и зрителей. В состав жюри вошли известные музыканты и артисты, среди которых Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

Как проголосовать за любимого артиста

Зрители смогут повлиять на результат, проголосовав за своего фаворита через мобильное приложение Дія или отправив SMS-сообщение. Голосование будет доступно в течение прямого эфира финала.

Как проголосовать через Дію

Войдите в приложение Дія, выберите раздел "Сервисы" и нажмите "Опрос". Выберите, за кого вы хотите отдать голос.

Как проголосовать СМС

Отправьте сообщение на короткий номер 7576, в тексте укажите цифру, соответствующую порядковому номеру участника (от 1 до 10). С одного телефонного номера будет засчитано только одно SMS-сообщение за одного участника.

О начале и окончании голосования в эфире "Суспільне.Культура" зрителей сообщат ведущие шоу.

Напомним, OBOZ.UA сообщал, на кого ставят букмекеры в Нацотборе Евровидения 2025 года.

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