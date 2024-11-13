В стиле 2000-х: модные показы разорвала 'сумка для боулинга', которая вмещает все

Ни для кого не секрет, что мода циклична, поэтому многие вещи, которые в течение длительного времени считались антитрендами, начинают заполонять мировые подиумы. Так случилось и с популярным аксессуаром 2000-х – "сумкой для боулинга".

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Как отмечает издание Vogue, этот элемент гардероба получил такое специфическое название, ведь внешне напоминает сумку, в которой переносят тяжелые шары для игры. Уникальная форма аксессуара позволяет его владельцам положить внутрь все необходимое.

Впервые сумку для боулинга продемонстрировали на показе итальянского дома моды Prada в 2000 году. Тогда ее оригинальный дизайн вызвал небывалый резонанс, поэтому большинство людей, следящих за трендами, имели ее в своем гардеробе. Со временем на рынке начали появляться новые дизайны аксессуаров, которые вытеснили "сумку для боулинга" с ведущих позиций.

Однако в 2024 году ее накрыла новая волна популярности. Ведущие стилисты заметили, что аксессуар в стиле 2000-х почти идеально отвечает запросам современных модников. "Сумка для боулинга" обладает уникальным дизайном, который станет интересной деталью вашего образа, однако не будет привлекать все внимание. Оригинальная форма стильного элемента гардероба делает его максимально вместительным, так что владельцы могут с легкостью положить внутрь ноутбук, книгу, наушники, косметичку или другие необходимые вещи.

В этом сезоне "сумка для боулинга" уже успела разорвать модные показы мировых брендов. Дизайнеры экспериментируют с цветами, фактурами и дизайнами, поэтому каждый сможет найти идеальный вариант аксессуара для себя.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что антитрендовая сумка-такса из прошлого века стала самым популярным аксессуаром осени.

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