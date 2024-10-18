Она будет везде: антитрендовая сумка из прошлого столетия стала самым популярным аксессуаром осени. Фото
Ни для кого не секрет, что мода циклична, поэтому многие вещи, которые недавно считались антитрендами, становятся самыми желанными элементами гардеробов. Так этой осенью новую волну популярности приобрела сумка-"такса", появившаяся еще в прошлом веке.
Как сообщает издание Vogue, оригинальный аксессуар вернули в моду креативный директор французского бренда Alaïa Питер Мюлье и его основатель Аззедин Алая. Сумка-"такса" уже появляется на подиумах и занимает отдельное место в шкафах знаменитостей и ценителей моды.
По словам экспертов, несмотря на маленький размер, аксессуар достаточно вместительный, поэтому вы сможете положить внутрь все необходимое. Уникальная продолговатая форма, из-за которой элемент гардероба и получил специфическое название, вдохновленное породой собак такса, обеспечивает универсальность сумки, поэтому она будет подходить к любому образу.
Впервые лаконичный аксессуар стал появляться у модников еще в 1950-х годах. дизайнеры взяли за основу "хорошо забытое старое" и осовременили его, чтобы сумочка понравилась даже самым требовательным людям, пишет Who What Wear.
Дизайн аксессуара довольно простой, но элегантный. Сумка-такса имеет прямоугольную форму, две тоненькие ручки и металлическую застежку.
Ранее OBOZ.UA рассказал о трех моделях сумок, которые подойдут к любой одежде.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!