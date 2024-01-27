В синей блузке и серьгах-кольцах. Зеленская поразила сеть стильным образом

Первая леди Украины Елена Зеленская предстала перед публикой в новом образе. Обычно жена президента предпочитает спокойные и светлые оттенки, однако в последнее время ее луки удивляют разнообразием.

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В частности, для состоявшейся 26 января встречи с исполняющей обязанности директора Офиса Представительства Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Марианной Уорд Зеленская выбрала синюю блузу. Фотографии с события были опубликованы в официальном Telegram-канале первой леди.

Жена президента сделала свой фирменный пробор на сторону, а ее укладка представляла собой едва заметные волны. Однако изюминкой лука стала синяя блуза, которую она соединила с черной юбкой. Кроме того, Зеленская добавила к образу трендовые серьги-кольца удлиненной формы и серебряный минималистичный кулон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Елена Зеленская предстала в необычном образе: она надела костюм-тройку и выровняла волосы в прямое каре.

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