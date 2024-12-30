В новый год со стильной прической: четыре трендовых стрижки для коротких волос. Фото

Новый год – отличная возможность для перемен, и стильная прическа может стать первой ступенькой к обновлению имиджа. Если вы давно размышляли над короткой стрижкой или хотите освежить уже имеющуюся, этот зимний сезон предлагает множество идей.

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Звездный парикмахер Сэм Макнайт поделился с Who What Wear несколькими шикарными трендами на короткие волосы, которые следует попробовать в 2025 году. Короткие стрижки никогда не выйдут из моды, однако немного измениться может их представление.

1. Микро-боб

В 2024 году боб был самым популярным среди выборов коротких стрижек. По словам Макнайта, в 2025 году люди будут готовы еще больше экспериментировать с прическами.

"Люди будут носить еще более короткие каре – микро-каре, что подчеркивает челюсть", – сообщил парикмахер.

2. Стрижка по ключицы

"2025 год станет годом стрижек, определяющих стиль. Мы увидим, как боб отрастает до длины миди к ключицам", – отметил Сэм Макнайт.

3. Легкие пряди на уровне скул

Эта стрижка больше всего любит многослойность. Однако если срезать все волосы до уровня скул, можно добавить к своему образу шарма ретро-стиля.

"Для тех, кто любит свою длину, добавьте несколько небрежных слоев, которые лягут на скулы, и вы перенесете свою прическу в 2025 год", – утверждает парикмахер.

4. Челка, прикрывающая брови

Челка, наверное, никогда не выйдет из моды, ведь в 2025 году она прибавит изюминку к имиджу. Как отмечает Макнайт, она обязательно должна прикрывать брови.

"Вдохновляйтесь челками рок-звезд 70-х Дебби Гарри, Стиви Никс и крутой девушки Джейн Биркин, прикрывавших брови", – объясняет он.

Ранее OBOZ.UA писал, что эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге. Следует отдавать предпочтение оттенкам, "богатым пигментом, которые излучают уверенность в себе".

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