Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

Эксперты утверждают, что 2025 год – это время для экспериментов, особенно когда речь идет о трендовых цветах волос. В частности, Антуанетта Биндерс, креативная и художественная директор Aveda, поделилась четырьмя невероятно элегантными оттенками, на которые следует обратить внимание в следующем году.

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"В 2025 году мы увидим возрождение смелых, ярких цветов, – рассказала она Who What Wear. – Эти тенденции направлены на то, чтобы заявить о себе с помощью волос, сохраняя при этом изысканный вид. Ожидайте увидеть оттенки, богатые пигментом, излучающие уверенность в себе".

Смелый блонд

Эксперт отмечает яркий русый оттенок. "Смелые оттенки блонда в сочетании со смелым каре – это тренд, который возобладает в 2025 году, – говорит Биндерс. – Этот образ сочетает в себе классическую привлекательность светлых волос с острым шармом каре 90-х. Трендовые оттенки блонда варьируются от ледяной платины до золотисто-желтого, создавая драматический контраст, излучающий уверенность и стиль".

Если вы не фанат прически боб – не беда, ведь этот смелый русый оттенок хорошо подходит к волосам любой длины. Просто убедитесь, что у вас под рукой есть фиолетовый шампунь или кондиционер, чтобы цвет выглядел как можно ярче.

Холодный брюнет

"Для тех, кто предпочитает темные тона, тренд на холодную брюнетку с готическим панковым оттенком станет главным хитом, – рассказывает Биндерс. – Этот тренд предполагает глубокие, прохладные коричневые тона с оттенками синего или фиолетового, создавая загадочный и острый образ".

Как видите, этот цвет волос гораздо темнее, чем стандартные оттенки брюнетки, что придает ему чрезвычайно глянцевый, отполированный вид. "Влияние готического панка добавляет бунтарского и дерзкого элемента, что делает его идеальным для тех, кто хочет выделиться из толпы", – говорит Биндерс.

Мокко-мусс

Если вам не нравится что-то столь темное, попробуйте оттенок "мокко-мусс". "Окунитесь в теплую изысканность тренда цвета волос "мокко-мусс" – идеальную гармонию, вдохновленную цветом года по версии Pantone 2025, – говорит Биндерс. – Этот насыщенный, бархатный оттенок олицетворяет элегантность и является идеальным выбором для тех, кто ищет вневременной, но современный стиль".

Этот оттенок имеет более теплый кремовый оттенок, что делает его очень удобным для ношения на каждый день. Вы даже можете добавить немного медово-русого мелирования для более легкого оттенка, как у Хейли Бибер.

Абрикосовый блонд

"Блонд приобретает фруктовый оттенок, – отмечает специалист. – Эта щекотливая смесь блонда с оттенком мягкого абрикоса предлагает свежесть и молодость". Этот тренд очень универсален, ведь вы можете выбрать как нежный абрикосовый оттенок, так и что-то яркое и смелое. "Абрикосовый блонд идеально подходит для весны и лета, обеспечивая легкое и воздушное ощущение, одновременно игривое и утонченное", – добавляет Биндерс.

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