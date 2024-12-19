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Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
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Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

Эксперты утверждают, что 2025 год – это время для экспериментов, особенно когда речь идет о трендовых цветах волос. В частности, Антуанетта Биндерс, креативная и художественная директор Aveda, поделилась четырьмя невероятно элегантными оттенками, на которые следует обратить внимание в следующем году.

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"В 2025 году мы увидим возрождение смелых, ярких цветов, – рассказала она Who What Wear. – Эти тенденции направлены на то, чтобы заявить о себе с помощью волос, сохраняя при этом изысканный вид. Ожидайте увидеть оттенки, богатые пигментом, излучающие уверенность в себе".

Смелый блонд

Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

Эксперт отмечает яркий русый оттенок. "Смелые оттенки блонда в сочетании со смелым каре – это тренд, который возобладает в 2025 году, – говорит Биндерс. – Этот образ сочетает в себе классическую привлекательность светлых волос с острым шармом каре 90-х. Трендовые оттенки блонда варьируются от ледяной платины до золотисто-желтого, создавая драматический контраст, излучающий уверенность и стиль".

Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

Если вы не фанат прически боб – не беда, ведь этот смелый русый оттенок хорошо подходит к волосам любой длины. Просто убедитесь, что у вас под рукой есть фиолетовый шампунь или кондиционер, чтобы цвет выглядел как можно ярче.

Холодный брюнет

Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

"Для тех, кто предпочитает темные тона, тренд на холодную брюнетку с готическим панковым оттенком станет главным хитом, – рассказывает Биндерс. – Этот тренд предполагает глубокие, прохладные коричневые тона с оттенками синего или фиолетового, создавая загадочный и острый образ".

Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

Как видите, этот цвет волос гораздо темнее, чем стандартные оттенки брюнетки, что придает ему чрезвычайно глянцевый, отполированный вид. "Влияние готического панка добавляет бунтарского и дерзкого элемента, что делает его идеальным для тех, кто хочет выделиться из толпы", – говорит Биндерс.

Мокко-мусс

Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

Если вам не нравится что-то столь темное, попробуйте оттенок "мокко-мусс". "Окунитесь в теплую изысканность тренда цвета волос "мокко-мусс" – идеальную гармонию, вдохновленную цветом года по версии Pantone 2025, – говорит Биндерс. – Этот насыщенный, бархатный оттенок олицетворяет элегантность и является идеальным выбором для тех, кто ищет вневременной, но современный стиль".

Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

Этот оттенок имеет более теплый кремовый оттенок, что делает его очень удобным для ношения на каждый день. Вы даже можете добавить немного медово-русого мелирования для более легкого оттенка, как у Хейли Бибер.

Абрикосовый блонд

Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

"Блонд приобретает фруктовый оттенок, – отмечает специалист. – Эта щекотливая смесь блонда с оттенком мягкого абрикоса предлагает свежесть и молодость". Этот тренд очень универсален, ведь вы можете выбрать как нежный абрикосовый оттенок, так и что-то яркое и смелое. "Абрикосовый блонд идеально подходит для весны и лета, обеспечивая легкое и воздушное ощущение, одновременно игривое и утонченное", – добавляет Биндерс.

Абрикосовый блонд и мокко-мусс: эксперт назвала четыре цвета волос, от которых все будут в восторге

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