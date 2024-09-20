В кроссовках и широких джинсах будущая королева Бельгии показала стильный образ для учебы. Фото

Принцесса Бельгии Елизавета показала изысканный и простой образ для учебы. 22-летняя королевская особа начала курс в Гарвардском университете в Бостоне.

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Недавно Елизавета получила степень по истории и политике в Колледже Линкольна Оксфордского университета и официально переехала в США, чтобы начать обучение на магистратуре. Королевский дворец поделился несколькими официальными снимками принцессы в университетском городке вместе с подписью: "Привет, США! Принцесса Елизавета начинает обучение на магистерской программе государственной политики в Гарварде".

На фотографиях можно увидеть, как старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды, одетая в расслабленные широкие джинсы, коричневый джемпер и кроссовки, гуляет по кампусу. На снимках девушка распустила волосы в свободные волны и смотрит в камеру, держа свои книги и сумку.

Елизавета родилась 25 октября 2001 года и является будущей королевой Бельгии как самый старший ребенок королевской семьи. Она имеет титул герцогини Брабантской и родилась во времена правления своего деда, Альберта II. Он отрекся от престола в пользу своего сына в 2013 году, что стало прецедентом для недавнего отречения от престола другого европейского монарха – королевы Дании Маргрете II. Елизавета имеет троих младших братьев и сестер: 20-летнего принца Габриэля, 18-летнего принца Эммануэля и 15-летнюю принцессу Элеонору.

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