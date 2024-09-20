Любимая стрижка парижанок: модные эксперты рассказали, какая прическа придаст осенней романтичности образу
С началом осеннего сезона многим женщинам хочется перемен – добавить романтичности в свою внешность. Но не каждая готова идти на кардинальные шаги со своей прической.
Как пишет журнал Vogue, модные эксперты рассказывают, что сейчас набирает популярность легкий вариант достичь изменений в своем образе, который обожают парижанки – это челка-шторка. Он подходит для большинства форм лица и разной длины волос, их несложно укладывать и он не требует дополнительного ухода.
Какие стрижки хорошо сочетаются с челкой?
Челка-шторка чрезвычайно универсальна, она прекрасно сочетается как с распущенными волосами, так и с собранными в хвостик или любой другой прической. Такая челка подходит для любого типа волос: тонкой она придаст объему, если волосы густые, то внутренние слои помогают контролировать тот же объем, делая укладку пышной, но аккуратной.
Как насчет стилизации?
Удобство такой челки еще и в том, что ее легко вкладывать. Чем естественнее, тем лучше. Все, что вам нужно сделать – это высушить его с помощью круглой щетки, а затем разделить на части по краям, чтобы челка имела вид собственно шторки. Если ваши волосы не очень послушны – закрепите прическу текстурирующим спреем, который придает объем и помогает удерживать челку на месте.
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