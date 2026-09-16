В этих джинсах уже стыдно ходить: Андре Тан назвал три главных антитренда осени 2026 года

Украинский дизайнер Андре Тан назвал три модели джинсов, от которых, по его мнению, осенью 2026 года стоит отказаться. В список антитрендов он включил скинни, брюки со слишком низкой посадкой и джинсы с огромными дырками.

Видео дня

Об этом модельер рассказал в Instagram, записав видео с шутливым разбором актуальных и устаревших моделей. Андре Тан призвал подписчиков проверить свои гардеробы и честно признаться, какие из перечисленных джинсов они до сих пор носят.

Джинсы-скинни

Первыми дизайнер назвал узкие джинсы-скини. По его словам, если модель настолько обтягивает ноги, что подчеркивает каждую их особенность, с ней уже пора попрощаться.

"Дети мои, в этих трех парах джинсов уже даже не хоронят, – шутливо заявил Андре Тан. – Первые – это джинсы-скини. Если они настолько узкие, что по вашим ножкам можно изучать анатомию, отпустите их. Они уже достаточно настрадались, как и вы тоже".

Низкая посадка

Второй антитренд – джинсы с очень низкой посадкой. Дизайнер отдельно упомянул модели, характерные для моды 2000-х, и пошутил, что само возвращение тренда не означает, что его обязательно нужно воспроизводить в своем гардеробе.

"Во-вторых, это джинсы с очень низкой посадкой. Особенно если это джинсы 2007 года. Ну это уже стыдно. Да, мода возвращается, но не все, что воскресло, нужно снова носить", – сказал модельер.

"Рваные" джинсы

Третье место в списке Андре Тана заняли джинсы с большим количеством разрывов. Речь идет именно о моделях, в которых ткани остается совсем мало, а огромные дыры становятся главной деталью брюк.

"Третье место – это джинсы с огромными дырками. Если на вас джинсов меньше, чем видно ваших ног, это уже не одежда. Это воспоминание об одежде", – пошутил дизайнер.

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