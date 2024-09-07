Елена Зеленская освежила стрижку и показала, как идеально сочетать в одежде бежевый и черный цвета

Накануне украинская первая леди Елена Зеленская провела разговор с американской меценаткой, исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн. Общественные деятели побеседовали о помощи внутренне перемещенным украинцам, а также обсудили обеспечение бесплатным питанием школьников Украины.

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Во время общения с союзницей супруга президента Украины была одета в жакет без бортов утонченного бежевого цвета. Блейзер оттенка кофе с молоком имел акцентные плечи и четкий V-образный вырез. Благодаря этим деталям образ в сочетании с черной футболкой выглядел изящно и минималистично одновременно.

Бежевый и черный цвет – это один из самых простых ансамблей, который только можно придумать. Контрастное сочетание выглядит гармонично, ведь оно состоит из нейтральной палитры. Дуэт будет особенно актуален в прохладное время года: осенью и зимой вы можете соединить вязаный бежевый джемпер с черными брюками, добавив грубые ботинки для стилевого контраста. Елена Зеленская на собственном опыте доказывает, что бежевый и черный отлично подходят для официальных мероприятий.

На свежих фото можно также увидеть изменения в прическе первой леди. Жена президента обновила стрижку и покрасила волосы в темно-пшеничный цвет, оставив корни прядей в естественном оттенке. Она сделала легкие локоны, что подчеркнуло черты ее лица.

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