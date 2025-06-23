В 66 лет – 60 кг. Самая успешная украинская модель почтенного возраста поделилась рецептом молодости

66-летняя одесситка Светлана Гасс, которая с успехом покоряет мировые подиумы и является обладательницей нескольких международных наград, поделилась собственным секретом красоты и энергии – без "волшебных таблеток" и пластических вмешательств. Женщина вошла в Книгу рекордов Украины как самая успешная модель почтенного возраста.

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По словам Светланы, главный секрет молодости – активности и простое, но качественное питание. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я просыпаюсь очень рано – за пятнадцать минут до шести", – делится Светлана своим распорядком дня, который не меняется уже много лет. Ее утро начинается со стакана теплой воды – ритуала, без которого она не представляет своей жизни: "Чуть позже – чашечка кофе. Я даже специально езжу в любимую кофейню, там знают, как перемалывать зерна именно под запарку, которая мне нравится. К кофе беру несколько фиников, орешков, маленький кусочек сыра – всего понемногу. После этого – тренировка. Всегда прихожу в зал в семь утра – в это время мне ещё никто не звонит, не пишет – я нужна только себе и могу спокойно заниматься". В жизни у меня было много тренеров, и спорт стал постоянным спутником: гимнастика, плавание, велосипед, йога. Сейчас тренируюсь три раза в неделю, а в остальные дни делаю дома зарядку. Без движения я просто не я".

Питание женщины простое, но продуманное: "Завтракаю обычно в 10 утра. Это может быть какая-то каша (я их чередую), омлет, авокадо или какой-то вкусный бутерброд, как шучу, на "порядочном хлебе". Все просто, но с душой. Обедаю между двумя и тремя часами дня. Готовлю что-то полезное – например, паровые мясные котлеты с кабачком, луком – без всего лишнего. Молодая картошка, зелень, салат – я за простую еду, но качественную. Ужинаю в шесть часов. Чаще всего это салаты или что-то легкое: запеченная рыба, отварное мясо. Стараюсь, чтобы вечерняя еда была максимально щадящей и полезной. Мне нравится такой ритм. Он дает энергию, настраивает на правильную волну. Я не сижу на диетах – просто живу так, как хочу чувствовать себя: легко, бодро и с любовью к себе. Много гуляю с собакой – ходим на море, скоро начну плавать".

Газировку и сладости Светлана не употребляет, говорит, что организм сам отказался: "Газировку не пью вообще, сладкое не люблю. Раньше могла побаловать себя круассаном, но сейчас организм сам от этого отказывается. Я не запрещала себе – просто не хочется".

"Часто говорят, что правильное питание – это дорого, – продолжает Светлана, – Но на самом деле можно купить брокколи и есть небольшими кусочками – килограмм же сразу не съешь. Несколько ягод клубники, одно киви – понимаете? Или, например, я очень люблю йогурт с семенами чиа, даже выкладывала свои завтраки в соцсетях. Нарезала туда немного фруктов – и вот вам полезная и вкусная еда".

Светлана не скрывает свои параметры: в 66 лет она весит около 60 кг при росте 172 см. Комфортный вес модели, по ее словам – 58 кг. "Я не сижу на диетах – просто живу так, как хочу чувствовать себя: легко, бодро и с любовью к себе, – добавляет Светлана.

Полное интервью со Светланой Гасс читайте на OBOZ.UA здесь.

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