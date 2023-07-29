Дарит легкость и выглядит элегантно: три лучших варианта обуви на лето, которые легко заменят сандалии. Фото

Летом есть едва ли не больше всего вариантов обуви, которые можно сочетать со стильными образами. Простые сандалии, хоть и удобный вариант, однако не достаточно элегантный, чтобы стилизовать его с деловыми или вечерними нарядами.

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Впрочем, вместо сандалий, можно выбрать три другие модели, которые не будут уступать удобством. Моду на них внедрили француженки, рассказали редакторы Glamour (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Балетки

Недавно балетки были антитрендом, однако уже в 2023 году снова ворвались на пик популярности. Низкая подошва даст выходить в них целый день, а тонкая кожа позволит ногам чувствовать себя комфортно. Кроме того, балетки будут уместнее выглядеть с платьем, юбкой или офисным нарядом, чем открыть сандалии.

Тапки

Легкие и открыть тапочки из кожи – мастхэв для жителей большого города. В них удобно выйти в магазин или прогуляться по парку, взять с собой отдых к воде или в горы. Тапочки не будут натирать, подарят легкость походке, а модные лаконичные модели будут выглядеть стильно и дерзко.

Лоферы

На мероприятия, где введен сдержанный дресс-код, не стоит выбирать сандалии. Вместо них лучше обуть лоферы на высокой подошве. С ними образ станет более формальным, сдержанным и вместе с тем элегантным, а ноги будут выглядеть длиннее.

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