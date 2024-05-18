Ума Турман и Селена Гомес в белом, а Лозница с флагом Украины: чем украинские и мировые звезды удивляли на красной дорожке в Каннах

В Каннах продолжается ежегодный престижный кинофестиваль, где каждый день появляются звезды мирового масштаба и их менее известные коллеги по индустрии. По красной дорожке уже прошлись Ума Турман, Селена Гомес, Эмма Стоун, Деми Мур и украинцы – Сергей Лозница и Саша Рэй.

Ожидается, что позже Канны встретят и других известных гостей из Украины. OBOZ.UA решил собрать образы тех, кто уже успел покрасоваться во Франции.

Ума Турман

54-летняя американская актриса Ума Турман выбрала белое вечернее платье в свадебном стиле. Чтобы придать образу непринужденности, звезда накинула длинный тренч молочного оттенка и собрала волосы.

Сергей Лозница

Режиссер из Украины, который представит свою работу "Вторжение", Сергей Лозница не забыл о национальной символике. Кинодеятель, которого исключили из состава Украинской киноакадемии, появился на ковре с флагом на жакете.

Селена Гомес

Американская актриса, продюсер и певица Селена Гомес для Канн подобрала винтажный костюм в стиле old money, который состоял из мягкой юбки и кардигана с золотыми пуговицами.

Эмма Стоун

Дважды лауреатка "Оскара" Эмма Стоун накануне выглядела соблазнительно, ведь нарядилась в эпатажное платье с очень глубоким декольте, которое красиво переливалось в свете камер.

Деми Мур

Нестареющая Деми Мур продолжает поражать поклонников. Ее вышитое бисером платье было насколько подробно продумано, что от актрисы невозможно было отвести взгляд. Чтобы не перекрывать произведение дизайнерского искусства, звезда распустила волосы и сделала легкий макияж.

Саша Рэй

Богерка-миллионница, предпринимательница и модель из Украины – Саша Рэй – сияла в роскошном белом платье с длинным шлейфом, похожим на мягкое облако.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мэрил Стрип, Ева Грин, Хайди Клум и Джейн Фонда также прошлись по красной дорожке, а Наоми Кэмпбелл появилась в платье, которое носила 28 лет назад.

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