Уход изменится: что делать с волосами, которые начали седеть

Седина – это не просто изменение цвета, а полнейшее обновление структуры волос. Она влияет на текстуру, пористость и общее состояние как волос, так и кожи головы.

Видео дня

По словам химика-косметолога Карли Мусле, седые волосы требуют совершенно другого подхода к уходу – более деликатного, с акцентом на увлажнение, защиту и укрепление. Эксперты по уходу за волосами поделились советами, которые помогут сохранить седые волосы красивыми, послушными и здоровыми.

Как меняются седые волосы и почему это важно

Седые волосы часто становятся более сухими, грубыми, менее эластичными и уязвимыми к воздействию внешних факторов. Потеря меланина не только приводит к потере пигмента, но и меняет плотность и защитные свойства волоса. Из-за этого меняются и требования к базовому уходу: обычные средства уже не подходят, а рутина должна учитывать новые потребности волос.

Новая основа ухода

Первый шаг – переход на мягкий увлажняющий шампунь без сульфатов и богатый кондиционер со смягчающими компонентами.

"Седые волосы, как правило, ломкие и сухие, поэтому увлажнение – это обязательная база", – отмечает трихолог Кэрри Э. Йейтс. Ингредиенты вроде глицерина или жирных спиртов помогают сделать волосы послушными и мягкими.

Защита от ультрафиолета

Седые волосы подвержены желтизне и тусклости из-за солнечного излучения. Поскольку меланин отсутствует, они более уязвимы к ультрафиолету. Эксперты советуют использовать несмываемые средства со встроенной UV-защитой или антиоксидантами, которые создают барьер против агрессивной среды.

Термозащита – обязательный шаг

Седые волосы легко поддаются термическому повреждению. Прежде чем пользоваться феном или утюжком, всегда следует наносить термозащиту. Это поможет сохранить целостность волокна, предотвратить ломкость и пересушивание.

Как избежать желтизны

Чтобы нейтрализовать нежелательные теплые оттенки, подойдут тонирующие средства фиолетового или синего цвета. Но здесь важно не переборщить. Чрезмерное использование таких средств может накапливаться на волосах, делая их тусклыми или даже затемняя седой оттенок.

Еженедельный уход

Глубокое увлажнение раз в неделю возвращает мягкость и жизненную силу. "Седые волосы часто кажутся более тонкими, лишенными объема, но при этом могут быть шероховатыми из-за поднятой кутикулы", – отмечает Мусле. Она советует использовать питательные маски с керамидами, гидролизованными белками или натуральными маслами.

Качество воды влияет на состояние волос. Чтобы уменьшить жесткость, сухость и желтизну седых волос, стоит установить фильтр для душа. Это полезно не только для седины, но и для любого типа волос.

Здоровая кожа головы – основа красивых волос. Мягкое отшелушивание, массаж и специальные средства улучшают кровообращение, уменьшают накопление продуктов и помогают сохранить баланс. Для этого подойдут нежные скрабы для кожи головы или силиконовые массажеры.

Блеск и сыворотки

Седые волосы могут казаться тусклыми. Чтобы вернуть блеск и жизненность, стоит время от времени использовать блеск или легкие сыворотки. Это не только улучшает вид, но и придает волосам гладкость и шелковистость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая челка является самой модной этим летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.