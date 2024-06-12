Тушь для ресниц будет держаться дольше и не станет портиться: раскрыт неожиданный лайфхак

Мало найти удачную тушь для ресниц, важно еще правильно ею воспользоваться, чтобы она не сохла и не осыпалась. Ведь ничто так не портит макияж, как сухая тушь, оказавшаяся в зоне под глазами.

Профессиональные визажисты имеют для этого специальный лайфхак. Воспользоваться им очень просто. OBOZ.UA рассказывает о деталях.

Все, что вам понадобится – это спиртовой антисептик и бумажные полотенца. На первый взгляд, их применение может показаться странным. Однако профессионалы, которые воспользовались лайфхаком, утверждают, что он удивительно эффективен.

Его суть состоит в очищении кисточки после каждого использования. Возьмите бумажное полотенце, нанесите на него антисептик и протрите им щеточку туши или подводки. Так меньше подсохших частиц туши попадает обратно в тюбик и не перемешивается с продуктом, а значит, тушь остается пригодной к использованию дольше.

К тому же это позволяет не накапливаться сухим частицам на щеточке. В результате она остается эффективной и хорошо прочесывает ресницы при использовании.

Хотите еще больше усилить эффект туши? Тогда, если вы используете щипцы для вой ресниц, не забывайте их разогревать перед применением. Это можно сделать с помощью фена для волос. Теплые (не горячие!) щипцы лучше подкрутят ресницы, а тушь закрепит этот эффект.

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