Целых 15 шагов: как сделать идеальный макияж для фото на паспорт

Фотография на паспорт или другие документы – это кадр, который сопровождает нас долгие годы. Поэтому важно, чтобы выражение лица на нем было удачным. Ключевую роль играет также макияж – он не должен сильно искажать черты лица и быть слишком ярким.

Видео дня

Издание PopSugar рассказало поэтапно о том, как сделать удачный макияж для фото на паспорт. Инструкция содержит аж 15 шагов. Хотя звучит это сложно, зато с этим списком вы точно не пропустите ничего важного. Да и сами шаги достаточно простые и быстрые.

Шаг 1: Приведите в порядок брови

Начните с того, что расчешите брови, используя гель для укладки, чтобы придать им полный и приподнятый вид. Любой гель для бровей подойдет, если он имеет сильную фиксацию. Задача – удержать все волоски на месте.

Шаг 2: Нанесите увлажняющий праймер

Чтобы макияж лег хорошо, кожа должна быть подготовленной. Поэтому не пропускайте этап нанесения праймера. И выбирайте продукт с эффектом увлажнения, чтобы кожа сияла изнутри.

Шаг 3: Нанесите основу и очертите брови консилером

Нанося тон для фото на документы, очень важно не переборщить. Поэтому воспользуйтесь небольшой порцией продукта. Далее нанесите консилер под глаза и под брови. Это скроет круги под глазами и лучше очертит брови, поможет им выглядеть максимально симметричными, что важно, поскольку фото на паспорт будет сделано анфас.

Шаг 4: Контурирование

Чтобы ваше лицо не было на фото плоским, как блинчик, не пропускайте этап контурирования. Воспользуйтесь скульптором на висках, впадинах скул, боках носа и под подбородком. Можно также добавить небольшое количество контура в уголок каждого века. Но не переусердствуйте, контуринг должен подчеркнуть, а не трансформировать ваше лицо.

Шаг 5: Снова консилер

Когда контур будет готов, нанесите еще немного консилера между бровями и в уголках глаз. Но на этот раз берите более светлый продукт. Это сделает лицо в кадре еще более выразительным.

Шаг 6: Нанесите румяна

Румянец для фото на документы наносим легким прикосновением кремовых румян на самую высокую точку скул и хорошо растушевываем. Нам нужна свежесть, а не болезненный вид на фото.

Шаг 7: И еще немножко консилера

Когда вы нанесете румяна, добавьте еще немного консилера. На этот раз под области, которые вы контурировали на обеих щеках.

Шаг 8: Закрепите пудрой

Теперь базу макияжа для фото нужно закрепить. Делается это с помощью пудры. Нанесите ее большой пушистой кистью.

Шаг 9: Добавьте бронзер

Чтобы сделать лицо еще более выразительным, прикоснитесь ко всем участкам, где вы прошлись контуром, еще и бронзером. Это придаст темным участкам сияния, но не осветлит их.

Шаг 10: Нанесите пудровые румяна

В дополнение к кремовым румянам теперь нанесите немного пудровых. Их используем на скулах.

Шаг 11: Запеките макияж

Финальный штрих закрепления основы мейка. Наносим прозрачную пудру под глаза, под скулы и вокруг носа с помощью спонжа. Дайте пудре "запечься" на коже – просто подождите несколько секунд, пока она усядется.

Шаг 12: Нарисуйте стрелки на глазах

Небольшие стрелки помогут выделить ваши глаза и сделать их более выразительными, что важно для фото на паспорт. Возьмите подводку или карандаш, которыми вам пользоваться удобнее всего, и выведите на верхних веках стрелку, немного приподнятую вверх. Это сделает взгляд более открытым.

Шаг 13: Ресницы

Начните с того, что подкрутите ресницы щипцами. А затем нанесите свою любимую тушь. Важно, чтобы она была стойкой. Акцент делайте на внешних уголках глаз. Это сделает их визуально больше.

Шаг 14: Заполнение бровей

К этому моменту гель для бровей должен хорошо схватиться и можно дорисовать им желаемую форму. Хорошо заостренным карандашом нарисуйте волоски, чтобы заполнить бровь и сделать ее более густой на вид.

Шаг 15: Подводка губ и добавление блеска

Для фото на паспорт не стоит пользоваться яркой помадой. Все, что вам понадобится, это легкий контур, который делаем карандашом, близкого к цвету кожи тона, и прозрачный блеск для губ. Ваш макияж для фото на паспорт готов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как красить брови так, чтобы не переусердствовать с цветом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.