Как красить брови дома и не переусердствовать с цветом: советы

Ухоженные брови – основа любого образа. Они добавляют выразительности лицу, формируют его контуры и могут изменить настроение всего макияжа. Сегодня в тренде густые, четко очерченные брови, которых можно достичь не только в салоне, но и дома, благодаря наборам для домашнего окрашивания.

Популярность этого тренда растет благодаря видео в соцсетях. Но чтобы окрашивание выглядело естественно и гармонично, важно знать несколько правил, говорят эксперты.

Преимущества окрашивания бровей

Окрашивание бровей – это полуперманентная процедура, которая придает волосам и коже под ними мягкий оттенок, который держится несколько недель. Результат – густые, выразительные брови без ежедневного подкрашивания карандашом или тенями.

По словам визажистки Осин Эстелл из Benefit Cosmetics, краска создает эффект заполнения и подчеркивает форму, делая лицо более сбалансированным. А эксперт Мелани Маррис, основательница бренда Brow Code, добавляет: правильно выполненное окрашивание может держаться до 4 недель на волосках и до недели на коже – если соблюдать правила ухода.

Как правильно красить брови дома

Проверьте чувствительность кожи. Перед первым использованием нанесите немного краски за ухо или на запястье и подождите 24 часа. Если нет раздражения – можно приступать. Определите желаемый результат. Для естественного эффекта красьте только волоски. Для более четких контуров позвольте краске слегка окрасить кожу под ними. Для омбре-эффекта сделайте плавный переход: более светлое начало и более темный хвостик брови. Очистите кожу безмасляным средством, высушите. Расчешите волоски щеточкой. Равномерно распределите краску по форме брови. Для мягкого оттенка наносите легким движением. Для интенсивного цвета – прижимайте щеточку плотнее. Для омбре нанесите краску сначала на середину брови, затем на хвост, а перед окончанием времени действия снимите ее с передней части, чтобы остался плавный переход. Пользуйтесь таймером! Перетриманная краска дает слишком темный результат. Придерживайтесь инструкции – обычно 5–10 минут.

Уход после окрашивания

Чтобы результат держался дольше, избегайте в течение 24 часов:

воды,

скрабов,

масляных средств для лица.

Также не посещайте сауны, бани или солярии в течение двух дней. Важно не наносить автозагар или активные кислоты (ретинол, пилинги) в зоне бровей.

Как не переусердствовать с цветом

Выбирайте оттенок на тон светлее , чем ваш естественный цвет волос – особенно если вы светловолосая.

, чем ваш естественный цвет волос – особенно если вы светловолосая. Если результат получился слишком насыщенным, протрите брови мицеллярной водой или мягким скрабом – цвет слегка посветлеет.

Не повторяйте процедуру чаще чем раз в три недели.

