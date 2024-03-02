Трудно оторвать взгляд: 5 стильных украшений на весну и лето 2024

Есть девушки, которые избегают украшений. Почему? Потому что боятся перенасытить образ деталями. Куда легче надеть базовую одежду – и побежать по делам. Зря эти леди недооценивают силу аксессуаров: те способны любой лук изменить с банального на интересный, тот, что подчеркивает определенные черты характера владелицы.

Готовы к экспериментам? Мы подготовили подборку трендовых украшений, что легко интегрируются в ваш гардероб. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Колье-цепь

Хотите, чтобы колье было универсальным? Размеры его элементов должны быть мелкими или среднего размера, но точно не слишком массивными. Материал – обязательно благородный. Если у вас холодный оттенок кожи, делайте ставку на серебро и розовое золото, а если теплый – на лимонное золото.

2. Массивный браслет

Это – украшение, которым следует стилизовать вещи с длинными рукавами. Например, водолазку, блузу, лонгслив, теплое платье или рубашку. Так вы сакцентируете внимание на хрупких запястьях и поднимете свой стиль на новый уровень. Если есть соблазн добавить к образу кольцо, то достаточно будет одного.

3. Большие серьги

Если в одежде в 2024 году сохраняется тенденция на минимализм, то (как вы, вероятно, заметили) в украшениях постепенно "пробиваются" в тренды акцентные изделия. Так, миниатюрные пусеты дизайнеры советуют хоть иногда чередовать с большими серьгами (как парными, так и моно). Какой дизайн будет – решать вам. Главное – массивность.

4. Ожерелье из жемчуга

Сейчас жемчуг все еще актуален. И на это есть несколько причин. Во-первых, он визуально освежает лицо владелицы. А во-вторых, гармонично сочетается с любыми фактурами одежды. На что следует обратить внимание? Бусины по размеру должны быть пропорциональны чертам лица (крупные – для девушек с более выразительными чертами лица и наоборот).

5. Лариат

Это – украшение, которое фиксируется спереди с помощью петли (что дает возможность по своему усмотрению регулировать длину). Оно отлично подходит для повседневных образов, ведь имеет лаконичный, ненавязчивый дизайн. Если и содержит вкрапления, то небольшие: бисер, цветы, жемчуг и т.д.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти украшениях, что делают образы старомодными.

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