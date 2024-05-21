Три цвета помады сделают ваши зубы белее: какие выбрать
Выбрать правильный оттенок помады столь же важно, как и выбрать правильный оттенок тонального крема. Этот продукт может не только подчеркнуть губы, но и сделать идеальной вашу улыбку.
Чтобы сделать зубы более белыми, не обязательно идти к стоматологу. Glamour рассказал, какие цвета помады выбрать, чтобы визуально осветлить эмаль.
Белые зубы – это не только красота, но и показатель здоровья. Однако от природы ни у одного человека нет абсолютно белоснежной улыбки и это нормально.
Однако с помощью правильных оттенков помады вы можете нейтрализовать желтые и серые тона эмали и сделать зубы визуально более белыми.
Каких цветов следует избегать
Не следует использовать оранжевые, коричневые и коралловые оттенки помады, ведь они подчеркивают желтые блики на зубах. Также избегайте нюдовых цветов, ведь они подчеркивают тусклость улыбки.
Какие цвета помады сделают зубы белыми
Красный с синими оттенками
Красная губная помада может стать вашим лучшим союзником в макияже. Выбирайте продукт с синим холодным подтоном, ведь именно он может нейтрализовать желтый пигмент зубов и сделать их визуально белее.
Бледно-розовый
Так же как и красный с синим подтоном, бледно-розовый цвет создает иллюзию белых зубов благодаря своим холодным оттенкам. Также он сделает лицо более нежным и мягким на вид.
Для безупречной улыбки следует выбирать матовый оттенок "sugar pink" или "nymph's thigh".
Сливовой или винный осадок
Приглушенный фиолетовый оттенок имеет современный и таинственный вид. Кроме того – это идеальный цвет, чтобы отбелить улыбку.
Также выбирайте матовые помады, ведь глянцевые могут подчеркнуть недостатки зубов, такие как неровности или желтизна.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как с помощью одного простого трюка сделать любую тушь для ресниц идеальной.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.