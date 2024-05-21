Три цвета помады сделают ваши зубы белее: какие выбрать

Выбрать правильный оттенок помады столь же важно, как и выбрать правильный оттенок тонального крема. Этот продукт может не только подчеркнуть губы, но и сделать идеальной вашу улыбку.

Чтобы сделать зубы более белыми, не обязательно идти к стоматологу. Glamour рассказал, какие цвета помады выбрать, чтобы визуально осветлить эмаль.

Белые зубы – это не только красота, но и показатель здоровья. Однако от природы ни у одного человека нет абсолютно белоснежной улыбки и это нормально.

Однако с помощью правильных оттенков помады вы можете нейтрализовать желтые и серые тона эмали и сделать зубы визуально более белыми.

Каких цветов следует избегать

Не следует использовать оранжевые, коричневые и коралловые оттенки помады, ведь они подчеркивают желтые блики на зубах. Также избегайте нюдовых цветов, ведь они подчеркивают тусклость улыбки.

Какие цвета помады сделают зубы белыми

Красный с синими оттенками

Красная губная помада может стать вашим лучшим союзником в макияже. Выбирайте продукт с синим холодным подтоном, ведь именно он может нейтрализовать желтый пигмент зубов и сделать их визуально белее.

Бледно-розовый

Так же как и красный с синим подтоном, бледно-розовый цвет создает иллюзию белых зубов благодаря своим холодным оттенкам. Также он сделает лицо более нежным и мягким на вид.

Для безупречной улыбки следует выбирать матовый оттенок "sugar pink" или "nymph's thigh".

Сливовой или винный осадок

Приглушенный фиолетовый оттенок имеет современный и таинственный вид. Кроме того – это идеальный цвет, чтобы отбелить улыбку.

Также выбирайте матовые помады, ведь глянцевые могут подчеркнуть недостатки зубов, такие как неровности или желтизна.

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