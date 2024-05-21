Как сделать любую тушь для ресниц идеальной: простой трюк

Каждая женщина мечтает о красивых, длинных и пушистых ресницах. Однако найти качественную тушь, которая поможет добиться желаемого результата, не так просто.

На магазинных полках можно найти множество брендов и видов косметики, поэтому быстро выбрать ту, которая подойдет вам почти невозможно. Но The Sun поделился лайфхаком, который поможет вам сделать любую тушь для ресниц идеальной именно для вас.

Наверняка у каждой женщины есть тушь, которая лучше всего подчеркивает ресницы, не берется комочками и доставляет только одно удовольствие от использования. Однако, к сожалению, ни один косметический продукт не вечен и рано или поздно закончится или засохнет.

Кроме того, не факт, что вашу любимую тушь не сняли с производства или цена на нее не выросла вдвое, поэтому не стоит становиться зависимой от бренда и конкретного косметического средства, чтобы впоследствии не разочаровываться.

К счастью, существует лайфхак, который поможет сделать так, чтобы любая тушь для ресниц подходила вам идеально. Универсальный трюк, который позволит вам получить желаемый эффект при использовании даже самого дешевого продукта не мечта, а реальность. Читайте дальше, чтобы узнать в чем секрет.

Секрет идеальной туши

На самом деле большинство формул туши для ресниц совершенно одинаковы. Разницу создают именно щеточки для нанесения.

Так что если у вас есть тушь, которая полностью вас удовлетворяет, то после того, как она закончится или засохнет, не выбрасывайте щеточку, а продолжайте ее использовать с новой тушью. Даже если она будет самой дешевой из всех, что были в магазине, вы все равно получите хороший результат.

Однако перед повторным использованием лучше промыть и продезинфицировать щеточку, ведь она может содержать бактерии.

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