Три короткие прически на осень: выглядят очень дорого

С приходом осени многие задумываются об изменениях, и прическа не является исключением. После летнего сезона, когда волосы подвергаются воздействию солнца, соленой воды и хлора, кончики часто становятся сухими и секущимися.

Видео дня

Именно поэтому переход к более короткой стрижке может стать идеальным решением для восстановления здоровья и блеска волос. Стрижки типа боб, лоб (длинный боб) или даже пикси не только помогут избавиться от поврежденных участков, но и придадут образу свежести и элегантности, что всегда выглядит "дорого" и ухоженно.

Длинный текстурированный боб

Эксперты по стилю подтверждают, что короткие стрижки отлично сочетаются с осенним гардеробом. Они гармонично смотрятся с водолазками, объемными свитерами и структурированными пальто, создавая акцент на лице и шее.

Длинный боб, или "лоб", является отличным вариантом для тех, кто не готов к кардинально короткой стрижке. Эта прическа может стать идеальным выбором для перехода от длинных волос.

Стрижки с челкой

Добавление челки может мгновенно обновить и улучшить любую короткую прическу, придав ей современный вид, говорят стилисты.

Популярной нынче является челка, зачесанная набок. Она добавляет образу динамичности и легкости.

Если же вы предпочитаете центральный пробор, то узкая челка или текстурированная "бохо" челка станут отличным решением, создавая образ "крутой девушки" – стильной и непринужденной. Мягко уложенные кончики также набирают обороты, добавляя движения и универсальности, обновляя образ в новом сезоне.

Короткий "перевернутый" боб

Стрижка боб с коротким изгибом (kick-out bob) остается в тренде, предлагая современный взгляд на классическую форму. Эта прическа одновременно игривая и шикарная, добавляя блеска и динамики коротким волосам. Ее особенность заключается в прямолинейной стрижке одной длины, обычно до уровня челюсти или середины шеи, с концами, которые расклешены или зачесаны наружу.

Это создает эффект легкого изгиба, который выглядит очень стильно и элегантно. Такой боб идеально подходит для тех, кто ищет обновление, сочетающее классику и последние модные тенденции.

Для завершения образа и придания волосам дополнительного блеска рекомендуется использовать специальные средства по уходу, такие как легкие кремы. Они не только восстанавливают сияние, но и подчеркивают цвет волос, делая его более насыщенным и живым.

Эксперты, как писал OBOZ.UA, дали советы по удачным прическам под круглое лицо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.