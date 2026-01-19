Лучшие автомобили в Украине: покупатели выбрали недорогих фаворитов
Для многих покупателей автомобилей в Украине электрокары оказались лучшими машинами благодаря экономии из-за отказа от бензина. А китайские производители усилили предложение низкими ценами. Статистика раскрыла бестселлеров сегмента.
Из Китая в Украине продаются не только электромобили, но именно они доминируют в рейтинге. Появился топ-10 самых популярных моделей по итогам 2025 года. Статистику приводит организация Укравтопром.
Украинцы купили почти 29,3 тысячи китайских автомобилей в 2025 году. Сообщается, что спрос вырос вдвое относительно 2024 года.
Самые популярные китайские автомобили в Украине:
- Volkswagen ID.Unyx – 3160 шт.;
- BYD Song Plus – 2995 шт.;
- BYD Leopard 3 –1623 шт.;
- Zeekr 7X – 1558 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 1342 шт.
Самые популярные китайские автомобили с пробегом:
- Zeekr 001 – 571 шт.;
- Polestar 2 – 297 шт.;
- Zeekr 7X – 273 шт.;
- Audi Q4 – 260 шт.;
- Tesla Model 3 – 242 шт.
Официально китайские автомобили в Украине представлены не слишком широко. Однако завоевание рынка дешевыми машинами из КНР продолжается. Такие машины считаются недорогими в сравнении с мировыми бестселлерами известных брендов. При этом покупателей не смущает низкое качество – все решает цена.
