Тренды маникюра, которые будут властвовать этой весной и летом. 10 идей для вдохновения от минимализма к роскошной классике

Для кого-то сеанс маникюра – это отдых, для других – небольшой стресс из-за сомнений в том, какой лак стоит выбрать на этот раз. Чего только стоит пролистывание образцов на пластиковых цветных ногтях и мысли "сделать классический нюд или все же поэкспериментировать с нейл-артом?"

Если вы в поиске вдохновения для весеннего мани, обратите внимание на тенденции, пришедшие к нам с подиумов недель моды. Классические стили, такие как французский маникюр, получили современное обновление с хромированными деталями. Тренд на логоманию еще не утих, ногти "балерина" становятся длиннее, а благодаря стилю "clean girl" в моде короткие ногти, пишет ELLE. Журнал пообщался с известной нейл-мастером Натали Минервой, чтобы узнать все тренды весны-лета 2024 года.

Длинные ногти

Простые, минималистичные ногти всегда будут в моде, но длинный дизайн не теряет актуальности. На показах весна-лето 2024 года модели красовались заостренными ногтями, инкрустированными кристаллами.

Хромированные ногти

В нейл-дизайне бренда Priscavera все было хромированным. Мастер маникюра Сонджи подготовил 30 хромированных образов для шоу, от металлическо-зеленого до бронзово-золотистого и прозрачного с 3D-украшениями.

Игра в слова

Гельмут Ланг сыграл в "игру в слова" с нейл-артом для дебюта Питера До в качестве нового креативного директора на подиуме. Простой четкий маникюр с надписью HELMUT LANG черным шрифтом освежает логоманию прошлых сезонов.

Логомания

Если предыдущий дизайн не для вас, выберите логотип, чтобы выразить симпатию вашему любимому бренду. Знаменитый нейл-мастер Джули Кандалек вручную изобразила на ногтях монограмму Kate Spade и обновила тенденцию на логоманию, завершив ее черным тонким французским дизайном.

Тонкий френч

Французский маникюр в стиле "скинни". Тонкая линия превращает этот едва заметный мани в парижский шик.

Стиль балерины

Стиль "balletcore" все еще в тренде, в частности, эта розовая, перламутрово-хромированная версия. "Розовый жемчуг – это всегда освежающий образ, сочетающий в себе ностальгический оттенок новой современной классики", – говорит Минерва.

Белые жемчужины

Если розовый цвет вам не нравится, вы все равно можете присоединиться к тренду балеткора, склонившись к жемчужно-белому или ванильно-хромированному образу.

Легкий нюд

Нейл-мастер Michael Kors Джин Сун Чой сосредоточился на здоровье ногтей и делал моделям едва заметный маникюр со светло-розовым лаком.

Магическое прикосновение

"Весной-летом 2024-го ожидайте увидеть много мерцания, которое вызывает магическое ощущение, как матовый хром, розовые блестки и прозрачные молочно-лавандовые оттенки", – говорит Минерва.

Классический красный

Красный лак – это классика, которую часто можно увидеть на длинных ногтях, но Proenza Schouler напоминает нам, как прекрасно этот цвет смотрится на коротких ухоженных ногтях.

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