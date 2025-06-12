Тренды купальников: какие модели нужны вам этим летом

Лето уже в разгаре, поэтому самое время задуматься не только об отпуске, но и об обновлении пляжного гардероба. Вместо привычного бикини в этом сезоне стоит обратить внимание на модели, которые сочетают комфорт, яркий стиль и последние модные веяния.

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Эксперты отмечают, что купальники в этом году выходят за рамки базовой пляжной одежды. В тренде - смелые цвета, блестки, декоративная бахрома, а также элементы, похожие на вечернюю одежду. Дизайнеры делают ставку на универсальность - купальники, которые уместны как на пляже, так и на летней вечеринке.

OBOZ.UA собрал главные модели, которые точно стоит добавить в свой летний список покупок.

Цельный купальник с драпировкой

Цельный купальник с деликатной драпировкой добавляет образу утонченности и элегантности. Его сдержанный, но привлекательный крой подчеркивает фигуру, не перегружая ее деталями. Идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно даже во время отдыха у бассейна.

Комплекты с блестками

Так купальники мгновенно превращают пляжный образ в праздничный и яркий. Они созданы для тех, кто хочет сиять не только днем, но и на вечеринках под закат. Этот стиль идеально подходит для смелых модниц, которые не боятся привлекать внимание.

Клетчатые купальники

Такой пляжный комплект придаст образу нежности и легкой ретро-романтики. Ностальгический принт отлично смотрится как в классических, так и в современных фасонах, создавая уютное и одновременно модное настроение. Дополните образ аксессуарами в стиле old school - и вы готовы к стильному пляжному дню.

Современный неопрен

Современные купальники из неопрена сочетают функциональность и стиль в лучшем проявлении. Голографическое покрытие добавляет футуристической эстетики, одновременно обеспечивая защиту во время активного отдыха. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть ярко и технологично даже в воде.

Роскошное омбре

Купальники с омбре создают мягкий, роскошный эффект, напоминающий переливы морских волн или небо на закате. Плавный переход цветов добавляет образу глубины и утонченности. Такой выбор подчеркивает ваш тонкий вкус и выглядит элегантно без излишеств.

На OBOZ.UA вы найдете советы, как правильно подбирать купальник под особые типы фигуры.

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