Как подобрать купальник под свой тип фигуры: профессиональные советы

Подобрать купальник, который идеально подходит именно вам – не всегда простая задача. Но она точно стоит усилий. Правильная модель подчеркнет достоинства фигуры, обеспечит комфорт и подарит уверенность, независимо от того, собираетесь ли вы на пляж, в бассейн или на отдых в спа.

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Важно начинать с понимания своего типа фигуры, советуют стилисты. Не берите ни больший, ни меньший размер "на глаз". Вшитые чашечки, косточки, широкие бретели, драпировка – все это имеет значение.

Тип фигуры "груша"

Если ваши бедра заметно шире плеч, а бюст – меньше, вы, скорее всего, имеете фигуру типа "груша". Чтобы сбалансировать силуэт, стилисты советуют переносить акцент на верхнюю часть тела.

Купальники с декоративными элементами – рюшами, бахромой, яркими принтами или объемными чашками – отлично с этим справятся. Хорошо работает и асимметрия: верх на одно плечо или открытые плечи визуально расширяют линию плеч. Лучшее решение – купальники с ярким или принтованным верхом и сдержанным, однотонным низом.

Тип фигуры "перевернутый треугольник"

Для женщин с типом фигуры "перевернутый треугольник", где плечи шире бедер, а ноги – стройные, главная задача – визуально уравновесить верх и низ. В таком случае прекрасно работают глубокие V-образные вырезы, которые вытягивают силуэт, а также яркие низы с воланами, шнуровками или геометрическими принтами.

Плавки с завышенным кроем или декоративными деталями создают иллюзию более пышных бедер. Желательно, чтобы верхняя часть была более сдержанной – темная или однотонная, тогда как низ может смело играть цветами и фактурами.

Тип фигуры "песочные часы"

В случае с фигурой типа "песочные часы", где плечи и бедра сбалансированы, а талия четко очерчена, можно позволить себе почти любой фасон. Однако именно талию стоит подчеркивать смелее всего.

Купальники с поясами, завязками или вырезами в области талии придадут фигуре еще большей выразительности. Хорошо работают фасоны с оптическими иллюзиями или геометрическими линиями, которые подчеркивают изгибы. Если хочется собранного образа – стоит обратить внимание на слитные купальники с глубокими вырезами, или двусоставные с укороченным топом и высокими плавками.

Тип фигуры "яблоко"

Женщины с фигурой типа "яблоко" часто имеют больший объем в области живота и менее выраженную талию. В таком случае главное – обеспечить поддержку и создать вертикаль, которая удлинит силуэт. Слитные купальники с корректирующим эффектом, темными вставками по бокам или драпировкой в центральной части прекрасно моделируют фигуру.

Также эффектно смотрятся модели с глубокими вырезами или асимметричным кроем, которые создают оптическую иллюзию изящной талии. Идеальным решением станет плотный, функциональный купальник с визуальным "утягиванием" средней части тела.

Атлетический тип фигуры

Атлетические, или прямоугольные фигуры имеют примерно одинаковую ширину плеч, талии и бедер, без выразительных изгибов. В этом случае задача купальника – придать женственности, объема и визуально очертить линии.

Купальники с рюшами, декоративными деталями на груди или бедрах, а также яркие принты и крупные узоры – именно то, что нужно. Также помогут фасоны с боковыми вырезами, асимметрией или push-up эффектом. Удачными будут и модели, которые визуально "рисуют" талию с помощью цвета или кроя. Этот тип фигуры смело может экспериментировать с самыми современными, даже провокационными моделями.

Другие советы

Отдельного внимания заслуживают особенности, которые не всегда связаны с формой, но значительно влияют на выбор.

Для женщин plus-size главное – не пытаться "похудеть" за счет меньшего размера. Правильно подобранная модель вашего размера из плотной ткани сможет оказать поддержку, подчеркнуть формы и сформировать эффект "песочных часов". Высокие плавки, V-образные вырезы, модели с драпировкой и бренды, специализирующиеся на plus-size (например, Simply Be), помогут создать стильный и комфортный образ.

Обладательницам большого бюста стоит обращать внимание на купальники с чашками, косточками, широкими бретелями или топами с дополнительной поддержкой. Лучше всего – выбирать модели с указанным размером чашки, как в бюстгальтерах, а не условными размерами S, M или L. Хорошим вариантом станет топ на завязках гальтернер, что позволяет регулировать плотность и комфорт.

А тем, кто имеет небольшой бюст, подходят модели с воланами, рюшами, декоративными деталями, которые добавляют объема. Также стоит обратить внимание на топы с чашками или мягкими вставками. Треугольные модели с тонкими завязками или глубокими вырезами визуально удлиняют верхнюю часть тела и делают силуэт более женственным.

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