Трендовые прически на весну-лето 2026: лучшие цвета и стрижки

Весной и летом 2026 года в тренде будут мягкие и естественные прически. Речь о медовом блонде, нежном baby copper, элегантном бикси и романтичных аксессуарах в стиле маленькой "принцессиной" короны.

Эти варианты подойдут тем, кто хочет освежить образ, но не обязательно готов к радикальному перевоплощению. Эксперты рассказали о топовых трендах и стрижках.

Темный медовый блонд

Темный медовый блонд – один из самых удачных оттенков для теплого сезона. Это вариант для тех, кто хочет сделать волосы светлее, но не готов к резкому осветлению и постоянной борьбе с последствиями обесцвечивания.

В таком блонде есть золотистые блики, которые визуально делают волосы здоровее и мягче. Если цвет выполнен правильно, он не уходит ни в холодную серость, ни в нежелательную рыжину. Это очень удобный оттенок, который хорошо подходит на весну и лето.

Baby copper

Baby copper – новая мягкая версия рыжего. Этот оттенок снова возвращается в моду, в частности благодаря образам Аддисон Рэй, но выглядит гораздо более деликатно, чем классический яркий медный.

Baby copper – теплый, нежный и немного приглушенный цвет. Он будто уже слегка вымылся, поэтому не кажется слишком резким или театральным. Такой оттенок добавляет волосам света, тепла и особого акцента.

Элегантный бикси

Бикси – стрижка между бобом и пикси, в 2026 году она становится более элегантной. Если раньше ее часто носили в немного хаотичном варианте, то теперь в тренде более аккуратная и структурированная форма.

Слои остаются, но они работают не для чрезмерного объема, а для более четкого силуэта. Один из удачных ориентиров – стрижка Грейси Абрамс. Это короткие волосы, которые имеют форму, легкость и современный вид и не требуют слишком сложной укладки.

Естественная текстура

Тренд au naturel – это о естественности. Когда на улице становится жарко, не все хотят тратить время на фен, выпрямитель или сложную укладку.

Поэтому весной и летом 2026 года в моде будут естественные текстуры: легкие волны, естественное движение волос, мягкая пушистость, пряди, которые не лежат идеально.

Этот тренд не требует идеальной гладкости. Наоборот, он позволяет волосам быть естественными и непринужденными.

"Принцессина" корона

Еще один микротренд сезона – романтические аксессуары в стиле маленькой короны. Это вариант для тех, кто любит немного сказочные, гламурные и броские детали.

Такие украшения отсылают к детским мечтам о пышных платьях, стеклянных башмачках и образе принцессы, но во взрослом и более стильном воплощении.

Весной и летом такие короны и похожие аксессуары могут появляться в вечерних образах, на вечеринках, фотосессиях или даже как ироничный акцент в повседневном стиле.

